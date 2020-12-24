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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/khramy--1590736480.html
Пандемия стала искушением для людей не ходить в храмы, считает патриарх
Пандемия стала искушением для людей не ходить в храмы, считает патриарх
Пандемия коронавируса стала искушением для христиан не ходить в храмы и пересмотреть традицию общей молитвы в церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:24
2020-12-24T13:24
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Пандемия коронавируса стала искушением для христиан не ходить в храмы и пересмотреть традицию общей молитвы в церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ.По его словам, "коронавирус стал искушением для людей", по катехизическому определению митрополита Филарета – "таким стечением обстоятельств, в котором есть опасность утраты веры или угроза впадения в тяжкий грех"."Серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений и вообще церковной жизни, представление о том, что собираться вместе для молитвенного общения не так уж необходимо, особенно в условиях, когда многолюдные собрания могут представлять повышенную угрозу здоровью, и что в связи с этим соответствующая традиция (посещения богослужений в храме, соборной молитвы – ред.) должна быть пересмотрена", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что попытки пропагандировать такие представления, кем бы они ни предпринимались, не имеют успеха.Патриарх также напомнил верующим о необходимости соблюдать санитарные требования и носить в храмах маски.Ранее он заявил, что количество прихожан в храмах Русской православной церкви в Москве снизилось минимум на треть во время пандемии. Столичные храмы Русской православной церкви были закрыты для прихожан по требованию санитарных властей с 16 апреля по 6 июня.
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религия, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва

Пандемия стала искушением для людей не ходить в храмы, считает патриарх

13:24 24.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Пандемия коронавируса стала искушением для христиан не ходить в храмы и пересмотреть традицию общей молитвы в церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ.
По его словам, "коронавирус стал искушением для людей", по катехизическому определению митрополита Филарета – "таким стечением обстоятельств, в котором есть опасность утраты веры или угроза впадения в тяжкий грех".
"Серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений и вообще церковной жизни, представление о том, что собираться вместе для молитвенного общения не так уж необходимо, особенно в условиях, когда многолюдные собрания могут представлять повышенную угрозу здоровью, и что в связи с этим соответствующая традиция (посещения богослужений в храме, соборной молитвы – ред.) должна быть пересмотрена", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что попытки пропагандировать такие представления, кем бы они ни предпринимались, не имеют успеха.
Патриарх также напомнил верующим о необходимости соблюдать санитарные требования и носить в храмах маски.
Ранее он заявил, что количество прихожан в храмах Русской православной церкви в Москве снизилось минимум на треть во время пандемии. Столичные храмы Русской православной церкви были закрыты для прихожан по требованию санитарных властей с 16 апреля по 6 июня.
Выделенная полоса для общественного транспорта на Гоголевском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
13:20Религия и мировоззрение
Московские храмы РПЦ опустели минимум на треть во время пандемии
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосква
 
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