https://ria.ru/20201224/khramy--1590736480.html

Пандемия стала искушением для людей не ходить в храмы, считает патриарх

Пандемия стала искушением для людей не ходить в храмы, считает патриарх

Пандемия коронавируса стала искушением для христиан не ходить в храмы и пересмотреть традицию общей молитвы в церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:24

2020-12-24T13:24

2020-12-24T13:24

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Пандемия коронавируса стала искушением для христиан не ходить в храмы и пересмотреть традицию общей молитвы в церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ.По его словам, "коронавирус стал искушением для людей", по катехизическому определению митрополита Филарета – "таким стечением обстоятельств, в котором есть опасность утраты веры или угроза впадения в тяжкий грех"."Серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений и вообще церковной жизни, представление о том, что собираться вместе для молитвенного общения не так уж необходимо, особенно в условиях, когда многолюдные собрания могут представлять повышенную угрозу здоровью, и что в связи с этим соответствующая традиция (посещения богослужений в храме, соборной молитвы – ред.) должна быть пересмотрена", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что попытки пропагандировать такие представления, кем бы они ни предпринимались, не имеют успеха.Патриарх также напомнил верующим о необходимости соблюдать санитарные требования и носить в храмах маски.Ранее он заявил, что количество прихожан в храмах Русской православной церкви в Москве снизилось минимум на треть во время пандемии. Столичные храмы Русской православной церкви были закрыты для прихожан по требованию санитарных властей с 16 апреля по 6 июня.

https://ria.ru/20201224/khramy-1590735578.html

москва

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