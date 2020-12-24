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МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году
МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году
Россия отвергает обвинения в том, что якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара на Триполи в 2019 году,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:44
2020-12-24T15:44
россия
халифа хафтар
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
триполи
ливия
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия отвергает обвинения в том, что якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара на Триполи в 2019 году, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Таким образом российский дипломат отреагировала на критику со стороны США в адрес России по "ливийскому досье", добавив, что именно Вашингтон "совершил неприкрытую вооруженную агрессию" в адрес арабской страны. Как отметила Захарова, после этих событий "сами США на долгое время фактически самоустранились от урегулирования возникшего по их вине кризиса".В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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россия, халифа хафтар, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), триполи, ливия, вашингтон (город), сша, в мире

МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году

15:44 24.12.2020
 
© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия отвергает обвинения в том, что якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара на Триполи в 2019 году, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Россия с самого начала вооруженного противостояния между востоком и западом Ливии является активным участником международных усилий по его урегулированию и делает это на различных международных площадках. Мы общаемся со всеми ливийскими сторонами, побуждаем их прекратить братоубийственную междоусобицу. Мы отвергаем инсинуации о том, что наша страна якобы поддержала наступление ливийской национальной армии на Триполи в 2019 году", - сказала Захарова на брифинге.

Таким образом российский дипломат отреагировала на критику со стороны США в адрес России по "ливийскому досье", добавив, что именно Вашингтон "совершил неприкрытую вооруженную агрессию" в адрес арабской страны. Как отметила Захарова, после этих событий "сами США на долгое время фактически самоустранились от урегулирования возникшего по их вине кризиса".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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РоссияХалифа ХафтарМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТриполиЛивияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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