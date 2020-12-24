МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году
© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия отвергает обвинения в том, что якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара на Триполи в 2019 году, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Россия с самого начала вооруженного противостояния между востоком и западом Ливии является активным участником международных усилий по его урегулированию и делает это на различных международных площадках. Мы общаемся со всеми ливийскими сторонами, побуждаем их прекратить братоубийственную междоусобицу. Мы отвергаем инсинуации о том, что наша страна якобы поддержала наступление ливийской национальной армии на Триполи в 2019 году", - сказала Захарова на брифинге.
Таким образом российский дипломат отреагировала на критику со стороны США в адрес России по "ливийскому досье", добавив, что именно Вашингтон "совершил неприкрытую вооруженную агрессию" в адрес арабской страны. Как отметила Захарова, после этих событий "сами США на долгое время фактически самоустранились от урегулирования возникшего по их вине кризиса".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.