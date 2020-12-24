https://ria.ru/20201224/khaftar-1590770645.html

МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году

МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году

Россия отвергает обвинения в том, что якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара на Триполи в 2019 году,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:44

2020-12-24T15:44

2020-12-24T15:44

россия

халифа хафтар

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

триполи

ливия

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия отвергает обвинения в том, что якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара на Триполи в 2019 году, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Таким образом российский дипломат отреагировала на критику со стороны США в адрес России по "ливийскому досье", добавив, что именно Вашингтон "совершил неприкрытую вооруженную агрессию" в адрес арабской страны. Как отметила Захарова, после этих событий "сами США на долгое время фактически самоустранились от урегулирования возникшего по их вине кризиса".В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20200629/1573591352.html

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триполи

ливия

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, халифа хафтар, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), триполи, ливия, вашингтон (город), сша, в мире