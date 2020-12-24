Губернатор Камчатки рассказал, как пройдут новогодние праздники в регионе
08:59 24.12.2020 (обновлено: 10:59 24.12.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Кремля
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек - РИА Новости. На Камчатке в период новогодних праздников пройдут мероприятия на свежем воздухе, будут открыты катки, лыжные и горнолыжные базы, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.
По его словам, на полуострове из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции ограничено проведение мероприятий в закрытых помещениях, но при этом власти не стали отказываться от празднований Нового года на улице.
"Конечно, Новый год – это хлопоты, которые связаны с покупками, и здесь нужно соблюдать меры безопасности - маски, перчатки. И, конечно, рекомендую провести это время максимально на свежем воздухе. Мы стараемся создать возможности для досуга. Это и катки, которые сейчас уже открыты, но качество льда будет повышаться. Это и гуляния в центре Петропавловска-Камчатского – с соблюдением требований безопасности, но тем не менее с созданием необходимой атмосферы. Это наши традиционные зимние виды активного отдыха и спорта, лыжи и прогулки. В городе будут развернуты и элементы наших традиционных видов деятельности — собачьи упряжки, и другие сюрпризы для горожан приготовлены. Поэтому уверен, что праздник в семейном кругу и на открытом воздухе позволит и атмосферу создать, и поделиться радостью, и при этом сохранить здоровье, которое нам в 2021 году очень и очень понадобится", - сказал Солодов.
Он также рассказал, как сам планирует провести новогодние праздники.
"Я собираюсь встречать Новый год ровно так, как и предлагаю это сделать остальным. Я очень рад, что у меня здесь на Камчатке семья, рядом со мной жена, маленький сын. И вот, собственно, в кругу семьи планирую встретить сам Новый год. Ну, и, конечно, приеду в центр Петропавловска-Камчатского, чтобы здесь разделить с жителями радость прихода 2021 года и вместе пожелать, чтобы все невзгоды остались в 2020 году, а 2021-й был более счастливым, более удачным и чтобы меньше испытаний на нашу долю в 2021 году пришлось", - отметил губернатор.
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