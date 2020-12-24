https://ria.ru/20201224/kamchatka-1590674316.html

Губернатор Камчатки рассказал, как пройдут новогодние праздники в регионе

Губернатор Камчатки рассказал, как пройдут новогодние праздники в регионе

На Камчатке в период новогодних праздников пройдут мероприятия на свежем воздухе, будут открыты катки, лыжные и горнолыжные базы, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:59

2020-12-24T08:59

2020-12-24T10:59

новый год—2021

владимир солодов

новый год

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек - РИА Новости. На Камчатке в период новогодних праздников пройдут мероприятия на свежем воздухе, будут открыты катки, лыжные и горнолыжные базы, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.По его словам, на полуострове из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции ограничено проведение мероприятий в закрытых помещениях, но при этом власти не стали отказываться от празднований Нового года на улице."Конечно, Новый год – это хлопоты, которые связаны с покупками, и здесь нужно соблюдать меры безопасности - маски, перчатки. И, конечно, рекомендую провести это время максимально на свежем воздухе. Мы стараемся создать возможности для досуга. Это и катки, которые сейчас уже открыты, но качество льда будет повышаться. Это и гуляния в центре Петропавловска-Камчатского – с соблюдением требований безопасности, но тем не менее с созданием необходимой атмосферы. Это наши традиционные зимние виды активного отдыха и спорта, лыжи и прогулки. В городе будут развернуты и элементы наших традиционных видов деятельности — собачьи упряжки, и другие сюрпризы для горожан приготовлены. Поэтому уверен, что праздник в семейном кругу и на открытом воздухе позволит и атмосферу создать, и поделиться радостью, и при этом сохранить здоровье, которое нам в 2021 году очень и очень понадобится", - сказал Солодов.Он также рассказал, как сам планирует провести новогодние праздники."Я собираюсь встречать Новый год ровно так, как и предлагаю это сделать остальным. Я очень рад, что у меня здесь на Камчатке семья, рядом со мной жена, маленький сын. И вот, собственно, в кругу семьи планирую встретить сам Новый год. Ну, и, конечно, приеду в центр Петропавловска-Камчатского, чтобы здесь разделить с жителями радость прихода 2021 года и вместе пожелать, чтобы все невзгоды остались в 2020 году, а 2021-й был более счастливым, более удачным и чтобы меньше испытаний на нашу долю в 2021 году пришлось", - отметил губернатор.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/kamchatka-1590673827.html

https://ria.ru/20201223/prazdnik-1590615205.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, новый год, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество