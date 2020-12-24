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https://ria.ru/20201224/kamchatka-1590673827.html
Губернатор Камчатки оценил ситуацию с коронавирусом в регионе
Губернатор Камчатки оценил ситуацию с коронавирусом в регионе
Запас коек для больных коронавирусной инфекцией на Камчатке стабилен, резерв не снижается, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:53
2020-12-24T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир солодов
здоровье - общество
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости. Запас коек для больных коронавирусной инфекцией на Камчатке стабилен, резерв не снижается, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.По его словам, в настоящее время на полуострове ежедневно фиксируется порядка 80 случаев заболеваемости COVID-19."Мы идем на стабильном уровне. Мы не растем по заболеваемости, но и не падаем, к сожалению. В районе 80 человек ежедневно новых случаев выявляется. Здесь, правда, хочу подчеркнуть – по объемам тестирования на душу населения Камчатский края является одним из лидеров в стране. Мы сейчас можем проводить до 2,5 тысячи тестов в день. Не каждый день такой объем тестов проводится, но где-то 1,5-2 тысячи тестов проводится, это очень много. Поэтому мы очень рано выявляем, поэтому много в том числе бессимптомных больных выявляется", - сказал глава региона.Вместе с тем, он подчеркнул, что главным показателем, который характеризует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в крае, является соотношение госпитализированных и выписанных из больниц пациентов."Вот уже две недели стабильно у нас количество госпитализированных не превышает количества выписавшихся, а в отдельные дни существенно меньше. Поэтому запас коек, который у нас есть, постоянный, а сейчас даже вырос. У нас сейчас занято 657 коек, это количество каждый день меняется, а всего развернуто 720 коек. То есть где-то 70, 80, 100, 120 коек свободны, резерв есть и существенно не снижается. Это позволяет нам достаточно уверенно смотреть на положение дел", - добавил Солодов, отметив, что "расслабляться, конечно, рано".По его словам, важным является то, как на Камчатке пройдут новогодние праздники."Мы, к сожалению, были вынуждены отменить все мероприятия в помещениях, но я настаиваю всегда и продолжаю считать правильным сохранить мероприятия на свежем воздухе, потому что Новый год должен быть у людей. Это святой праздник наш, который объединяет всех, и было бы неправильным отменить его полностью именно как праздник, нужно просто ограничить те формы, которые могут создавать риск для здоровья", - сказал губернатор.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/putin-1589121462.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, здоровье - общество, камчатский край

Губернатор Камчатки оценил ситуацию с коронавирусом в регионе

08:53 24.12.2020 (обновлено: 10:59 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Куксин / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов
 Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Сергей Куксин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости. Запас коек для больных коронавирусной инфекцией на Камчатке стабилен, резерв не снижается, рассказал в интервью РИА Новости губернатор края Владимир Солодов.
По его словам, в настоящее время на полуострове ежедневно фиксируется порядка 80 случаев заболеваемости COVID-19.
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"Мы идем на стабильном уровне. Мы не растем по заболеваемости, но и не падаем, к сожалению. В районе 80 человек ежедневно новых случаев выявляется. Здесь, правда, хочу подчеркнуть – по объемам тестирования на душу населения Камчатский края является одним из лидеров в стране. Мы сейчас можем проводить до 2,5 тысячи тестов в день. Не каждый день такой объем тестов проводится, но где-то 1,5-2 тысячи тестов проводится, это очень много. Поэтому мы очень рано выявляем, поэтому много в том числе бессимптомных больных выявляется", - сказал глава региона.
Вместе с тем, он подчеркнул, что главным показателем, который характеризует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в крае, является соотношение госпитализированных и выписанных из больниц пациентов.
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"Вот уже две недели стабильно у нас количество госпитализированных не превышает количества выписавшихся, а в отдельные дни существенно меньше. Поэтому запас коек, который у нас есть, постоянный, а сейчас даже вырос. У нас сейчас занято 657 коек, это количество каждый день меняется, а всего развернуто 720 коек. То есть где-то 70, 80, 100, 120 коек свободны, резерв есть и существенно не снижается. Это позволяет нам достаточно уверенно смотреть на положение дел", - добавил Солодов, отметив, что "расслабляться, конечно, рано".
По его словам, важным является то, как на Камчатке пройдут новогодние праздники.
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