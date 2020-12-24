В Ивановской области иномарка врезалась в дерево, погибли два человека
11:56 24.12.2020 (обновлено: 12:00 24.12.2020)
ВОРОНЕЖ, 24 дек – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо получили травмы после того, как иномарка, в которой все они ехали, врезалась в дерево в Ивановской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Авария произошла в 6.10 мск в Кинешме на улице Аристарха Макарова.
"Женщина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, не справилась с управлением, съехала с дороги и совершила наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка автомобиля (личность и возраст не установлены) скончалась до приезда скорой медицинской помощи (предположительно, сидела сзади на руках)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в больницу доставлены четверо мужчин, находившихся в автомобиле. Состояние одного из них, сидевшего на переднем сиденье, оценивается как тяжелое.
"У водителя взяты биологические материалы на исследование. По данному ДТП проводится проверка", - информирует полиция.