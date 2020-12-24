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В Ивановской области иномарка врезалась в дерево, погибли два человека
В Ивановской области иномарка врезалась в дерево, погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо получили травмы после того, как иномарка, в которой все они ехали, врезалась в дерево в Ивановской области, сообщает в четверг РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:56
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кинешма
ивановская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 дек – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо получили травмы после того, как иномарка, в которой все они ехали, врезалась в дерево в Ивановской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.Авария произошла в 6.10 мск в Кинешме на улице Аристарха Макарова.Кроме того, в больницу доставлены четверо мужчин, находившихся в автомобиле. Состояние одного из них, сидевшего на переднем сиденье, оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20201223/dtp-1590565081.html
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кинешма, ивановская область, происшествия

В Ивановской области иномарка врезалась в дерево, погибли два человека

11:56 24.12.2020 (обновлено: 12:00 24.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Ивановской областиДТП в Кинешме Ивановской области
ДТП в Кинешме Ивановской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : ГУ МЧС по Ивановской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 дек – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо получили травмы после того, как иномарка, в которой все они ехали, врезалась в дерево в Ивановской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Авария произошла в 6.10 мск в Кинешме на улице Аристарха Макарова.
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"Женщина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, не справилась с управлением, съехала с дороги и совершила наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка автомобиля (личность и возраст не установлены) скончалась до приезда скорой медицинской помощи (предположительно, сидела сзади на руках)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в больницу доставлены четверо мужчин, находившихся в автомобиле. Состояние одного из них, сидевшего на переднем сиденье, оценивается как тяжелое.
"У водителя взяты биологические материалы на исследование. По данному ДТП проводится проверка", - информирует полиция.
 
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