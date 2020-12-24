https://ria.ru/20201224/ivanovo-1590705933.html

В Ивановской области иномарка врезалась в дерево, погибли два человека

В Ивановской области иномарка врезалась в дерево, погибли два человека

Два человека погибли, еще четверо получили травмы после того, как иномарка, в которой все они ехали, врезалась в дерево в Ивановской области, сообщает в четверг РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:56

2020-12-24T11:56

2020-12-24T12:00

кинешма

ивановская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 дек – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо получили травмы после того, как иномарка, в которой все они ехали, врезалась в дерево в Ивановской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.Авария произошла в 6.10 мск в Кинешме на улице Аристарха Макарова.Кроме того, в больницу доставлены четверо мужчин, находившихся в автомобиле. Состояние одного из них, сидевшего на переднем сиденье, оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20201223/dtp-1590565081.html

кинешма

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинешма, ивановская область, происшествия