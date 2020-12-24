Путин: пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех
14:08 24.12.2020 (обновлено: 14:18 24.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пройденные в уходящем году испытания сплотили и закалили всех, в том числе в правительстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, что пройденные испытания, а это было действительно испытанием не только для страны, но и для правительственной команды, всех нас сплотили и закалили, и, конечно, укрепили наш общий, и ваш в том числе, профессиональный потенциал", - заявил он в ходе совещания с членами кабмина.
Путин сказал, что многие члены кабмина, особенно новые, были вынуждены работать не в таком режиме, в каком они изначально собирались. И добавил, что в такой экстраординарной ситуации "становится видно, кто чего стоит". pic.twitter.com/4wmGQtvcir— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 24, 2020