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Путин: пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех
Путин: пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех
Пройденные в уходящем году испытания сплотили и закалили всех, в том числе в правительстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:08
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правительство рф
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пройденные в уходящем году испытания сплотили и закалили всех, в том числе в правительстве, заявил президент РФ Владимир Путин."Убежден, что пройденные испытания, а это было действительно испытанием не только для страны, но и для правительственной команды, всех нас сплотили и закалили, и, конечно, укрепили наш общий, и ваш в том числе, профессиональный потенциал", - заявил он в ходе совещания с членами кабмина.
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правительство рф, россия, владимир путин, общество

Путин: пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех

14:08 24.12.2020 (обновлено: 14:18 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пройденные в уходящем году испытания сплотили и закалили всех, в том числе в правительстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, что пройденные испытания, а это было действительно испытанием не только для страны, но и для правительственной команды, всех нас сплотили и закалили, и, конечно, укрепили наш общий, и ваш в том числе, профессиональный потенциал", - заявил он в ходе совещания с членами кабмина.
 
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