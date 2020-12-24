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Путин: пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех

Путин: пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех

Пройденные в уходящем году испытания сплотили и закалили всех, в том числе в правительстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:08

2020-12-24T14:08

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правительство рф

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пройденные в уходящем году испытания сплотили и закалили всех, в том числе в правительстве, заявил президент РФ Владимир Путин."Убежден, что пройденные испытания, а это было действительно испытанием не только для страны, но и для правительственной команды, всех нас сплотили и закалили, и, конечно, укрепили наш общий, и ваш в том числе, профессиональный потенциал", - заявил он в ходе совещания с членами кабмина.

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правительство рф, россия, владимир путин, общество