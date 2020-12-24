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Число случаев коронавируса в Италии превысило два миллиона
Число случаев коронавируса в Италии превысило два миллиона
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии превысило два миллиона, сообщает министерство здравоохранения. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T19:11
2020-12-24T19:11
2020-12-24T19:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
италия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии превысило два миллиона, сообщает министерство здравоохранения.По данным минздрава, за последние 24 часа медики в Италии выявили 18 040 случаев инфицирования COVID-19. В общей сложности, с начала эпидемии в Италии было зафиксировано 2 009 317 подтвержденных случаев COVID-19, из них активные – 593 632.За последние сутки скончались 505 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии умерли 70 900 человек. Всего излечились 1 344 785 заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии
превысило два миллиона, сообщает министерство здравоохранения.
По данным минздрава, за последние 24 часа медики в Италии выявили 18 040 случаев инфицирования COVID-19. В общей сложности, с начала эпидемии в Италии было зафиксировано 2 009 317 подтвержденных случаев COVID-19, из них активные – 593 632.
За последние сутки скончались 505 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии умерли 70 900 человек. Всего излечились 1 344 785 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.