https://ria.ru/20201224/italiya-1590816840.html

Число случаев коронавируса в Италии превысило два миллиона

Число случаев коронавируса в Италии превысило два миллиона

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии превысило два миллиона, сообщает министерство здравоохранения. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T19:11

2020-12-24T19:11

2020-12-24T19:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

италия

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Италии превысило два миллиона, сообщает министерство здравоохранения.По данным минздрава, за последние 24 часа медики в Италии выявили 18 040 случаев инфицирования COVID-19. В общей сложности, с начала эпидемии в Италии было зафиксировано 2 009 317 подтвержденных случаев COVID-19, из них активные – 593 632.За последние сутки скончались 505 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии умерли 70 900 человек. Всего излечились 1 344 785 заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

италия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире