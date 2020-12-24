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В Бразилии успешно завершили 3-ю стадию клинических испытаний CoronaVac
В Бразилии успешно завершили 3-ю стадию клинических испытаний CoronaVac
В Бразилии успешно завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:50
2020-12-24T16:50
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МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В Бразилии успешно завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. Вакцина от коронавирусной инфекции доказала свою эффективность, регуляторы вскоре могут утвердить ее широкое применение, пишет Wall Street Journal.Бразилия является первой страной, в которой была завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, созданной в Китае. Подобные испытания также идут в Индонезии и Турции. Эффективность вакцины не уступает вакцинам, доказанная эффективность которых составляет 95%, сообщили ученые, следившие за разработками китайской вакцины."Развитые страны заказали колоссальное количество вакцины от коронавируса у фармацевтических компаний на Западе, развивающиеся же страны рассчитывают на Китай", - пишет WSJ. По данным издания, CoronaVac вполне может оказаться в ряду вакцин, которые будут первыми разрешены для применения в Бразилии.
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китай, бразилия

В Бразилии успешно завершили 3-ю стадию клинических испытаний CoronaVac

16:50 24.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В Бразилии успешно завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC.
Вакцина от коронавирусной инфекции доказала свою эффективность, регуляторы вскоре могут утвердить ее широкое применение, пишет Wall Street Journal.
Бразилия является первой страной, в которой была завершена 3-я стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, созданной в Китае. Подобные испытания также идут в Индонезии и Турции. Эффективность вакцины не уступает вакцинам, доказанная эффективность которых составляет 95%, сообщили ученые, следившие за разработками китайской вакцины.
"Развитые страны заказали колоссальное количество вакцины от коронавируса у фармацевтических компаний на Западе, развивающиеся же страны рассчитывают на Китай", - пишет WSJ. По данным издания, CoronaVac вполне может оказаться в ряду вакцин, которые будут первыми разрешены для применения в Бразилии.
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