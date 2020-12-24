https://ria.ru/20201224/integratsiya-1590655693.html

В России оценили перспективы интеграции с Белоруссией

В России оценили перспективы интеграции с Белоруссией

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что в дальнейшей интеграции двух стран "слово за Минском". РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T00:16

2020-12-24T00:16

2020-12-24T10:21

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союзное государство

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дмитрий мезенцев

москва

белоруссия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что в дальнейшей интеграции двух стран "слово за Минском".Также российский дипломат выразил мнение, что Запад ставит задачу оторвать Белоруссию от России."Западные столицы <...> показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные, оценки (ситуации в Белоруссии. — Прим. ред.), которые становятся политическими. <...> Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", — заявил Мезенцев.По его словам, для этого Запад ведет работу по расколу в белорусском обществе.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019-го — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Для этого создали рабочую группу по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт", но программу до сих пор не приняли.

https://ria.ru/20201223/belorussiya-1590650903.html

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