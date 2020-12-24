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В России оценили перспективы интеграции с Белоруссией
В России оценили перспективы интеграции с Белоруссией
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что в дальнейшей интеграции двух стран "слово за Минском". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T00:16
2020-12-24T10:21
в мире
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
москва
белоруссия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что в дальнейшей интеграции двух стран "слово за Минском".Также российский дипломат выразил мнение, что Запад ставит задачу оторвать Белоруссию от России."Западные столицы &lt;...&gt; показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные, оценки (ситуации в Белоруссии. — Прим. ред.), которые становятся политическими. &lt;...&gt; Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", — заявил Мезенцев.По его словам, для этого Запад ведет работу по расколу в белорусском обществе.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019-го — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Для этого создали рабочую группу по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт", но программу до сих пор не приняли.
https://ria.ru/20201223/belorussiya-1590650903.html
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в мире, россия, дмитрий мезенцев, москва, белоруссия

В России оценили перспективы интеграции с Белоруссией

00:16 24.12.2020 (обновлено: 10:21 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что в дальнейшей интеграции двух стран "слово за Минском".

"Глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Я полагаю, что слово за Минском", — заявил Мезенцев в интервью программе "Государственный интерес" телеканала "БелРос".

Также российский дипломат выразил мнение, что Запад ставит задачу оторвать Белоруссию от России.
"Западные столицы <...> показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные, оценки (ситуации в Белоруссии. — Прим. ред.), которые становятся политическими. <...> Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", — заявил Мезенцев.
По его словам, для этого Запад ведет работу по расколу в белорусском обществе.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019-го — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Для этого создали рабочую группу по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт", но программу до сих пор не приняли.
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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