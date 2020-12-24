В Приморье выявили кишечную палочку в партии из почти 40 тонн краба
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявили кишечную палочку в партии живого краба весом более 39 тонн, предназначенной для экспорта в КНР и Республику Корея, сообщает управление Россельхознадзора по региону.
"Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследования проб от партии живого камчатского краба общим весом более 39 тонн... В результате проведения лабораторных испытаний в предоставленном образце продукции, предназначенной на экспорт в КНР и Республику Корея, обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 60 раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобное превышение нормативов обычно происходит при недостаточно эффективной обработке сырья, плохой обработке оборудования или неудовлетворительных условиях транспортировки и хранения продукта. Информация внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста" и в государственную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано", а также центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов РФ.
"Информация доведена до владельца продукции для принятия необходимых мер", - уточнили в ведомстве.