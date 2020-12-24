https://ria.ru/20201224/infektsiya-1590679480.html

В Приморье выявили кишечную палочку в партии из почти 40 тонн краба

В Приморье выявили кишечную палочку в партии из почти 40 тонн краба

Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявили кишечную палочку в партии живого краба весом более 39 тонн, предназначенной для экспорта в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:32

2020-12-24T09:32

2020-12-24T09:32

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

китай

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/15006/85/150068574_0:4:512:292_1920x0_80_0_0_91c545d147855363dd0b1455df42b531.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявили кишечную палочку в партии живого краба весом более 39 тонн, предназначенной для экспорта в КНР и Республику Корея, сообщает управление Россельхознадзора по региону.Отмечается, что подобное превышение нормативов обычно происходит при недостаточно эффективной обработке сырья, плохой обработке оборудования или неудовлетворительных условиях транспортировки и хранения продукта. Информация внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста" и в государственную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано", а также центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов РФ."Информация доведена до владельца продукции для принятия необходимых мер", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20200515/1571474217.html

китай

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), китай, приморский край, происшествия