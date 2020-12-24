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Наука
https://ria.ru/20201224/immunitet-1590714315.html
Получены точные данные о длительности иммунитета к COVID-19
Получены точные данные о длительности иммунитета к COVID-19
Австралийские ученые разработали специальный метод проверки иммунитета по клеткам памяти в крови пациентов, переболевших COVID-19. Результаты показали, что... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:35
2020-12-24T12:35
наука
коронавирус covid-19
иммунитет
биология
здоровье
австралия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Австралийские ученые разработали специальный метод проверки иммунитета по клеткам памяти в крови пациентов, переболевших COVID-19. Результаты показали, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции сохраняется не менее восьми месяцев. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.С самого начала пандемии ученые всего мира ищут ответ на вопрос, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 и насколько велик риск повторного заражения.Исследователи из Университета Монаша, Института Бернета и больницы Альфреда в Мельбурне в течение восьми месяц анализировали образцы крови, которые они брали у 25 добровольцев с диагнозом COVID-19. Для каждого участника ученые сделали серию "моментальных снимков" состояния иммунной системы, начиная с 4-го и до 242-го дня заболевания. Еще 36 человек без признаков заболевания составили контрольную группу.Результаты показали, что концентрация свободных антител к SARS-CoV-2 в крови начинала падать уже через 20 дней после появления первых симптомов. Это согласуется с результатами предыдущих исследований, предполагающих, что уровни антител быстро снижаются, особенно в легких случаях COVID-19.Но задачей ученых было посмотреть не то, как долго сохраняются сами антитела, а в течение какого времени иммунная система хранит память о встрече с вирусом.Антитела, по образному выражению авторов, похожи на снаряды, которыми иммунная система атакует патоген, а сигнал к выработке антител подают белые кровяные тельца, называемые В-клетками памяти. В случае с некоторыми патогенами эти клетки сохраняются долгие годы. Например, корь вызывает реакцию антител, которая практически не снижается на протяжении всей жизни. Для других возбудителей болезней через некоторое время иммунной системе требуется напоминание в виде бустерных вакцин.Чтобы проверить, сохраняется ли у иммунной системы, знакомой с COVID-19, достаточное количество В-клеток памяти, чтобы справиться с вирусом, если он снова появится через несколько месяцев, исследователи вводили в образцы крови испытуемых флуоресцентно меченые кусочки SARS-CoV-2.Анализ не только выявил значительную реакцию на COVID-19 в каждом из образцов крови, но и позволил ученым определить, какие типы В-клеток памяти реагируют на конкретную часть вируса. Результаты однозначно показали, что через восемь месяцев после заражения в крови ранее перенесшего COVID-19 человека формируется сильный иммунный ответ.Вирусные белки, которые использовали авторы исследования, считаются основными объектами для нацеливания разрабатываемых вакцин. Отсюда ученые делают вывод, что большинство вакцин также должны обеспечить хороший уровень иммунитета как минимум в течение восьми месяцев. Это хорошая новость для тех, кто обеспокоен, что вакцины против COVID-19 не обеспечат должный период защиты, необходимый для управления распространением вируса."Это было как черное облако, нависшее над потенциальной защитой, которую может обеспечить вакцина против COVID-19, — приводятся в пресс-релизе Университета Монаша слова руководителя исследования иммунолога Менно ван Зельма (Menno van Zelm). — Наши результаты вселяют надежду, что как только вакцины будут разработаны, они обеспечат долгосрочную защиту".По мнению авторов, чтобы взять пандемию под контроль, нужно, чтобы у 70 процентов населения сформировался иммунитет. И теперь известно, что для этого есть окно как минимум в восемь месяцев, отмечают ученые.
https://ria.ru/20201221/kovid-1590242761.html
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коронавирус covid-19, иммунитет, биология, здоровье, австралия

Получены точные данные о длительности иммунитета к COVID-19

12:35 24.12.2020
 
© Depositphotos / plrangВирус в крови
Вирус в крови - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / plrang
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Австралийские ученые разработали специальный метод проверки иммунитета по клеткам памяти в крови пациентов, переболевших COVID-19. Результаты показали, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции сохраняется не менее восьми месяцев. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.
С самого начала пандемии ученые всего мира ищут ответ на вопрос, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 и насколько велик риск повторного заражения.
Исследователи из Университета Монаша, Института Бернета и больницы Альфреда в Мельбурне в течение восьми месяц анализировали образцы крови, которые они брали у 25 добровольцев с диагнозом COVID-19. Для каждого участника ученые сделали серию "моментальных снимков" состояния иммунной системы, начиная с 4-го и до 242-го дня заболевания. Еще 36 человек без признаков заболевания составили контрольную группу.
Результаты показали, что концентрация свободных антител к SARS-CoV-2 в крови начинала падать уже через 20 дней после появления первых симптомов. Это согласуется с результатами предыдущих исследований, предполагающих, что уровни антител быстро снижаются, особенно в легких случаях COVID-19.
Но задачей ученых было посмотреть не то, как долго сохраняются сами антитела, а в течение какого времени иммунная система хранит память о встрече с вирусом.
Антитела, по образному выражению авторов, похожи на снаряды, которыми иммунная система атакует патоген, а сигнал к выработке антител подают белые кровяные тельца, называемые В-клетками памяти.
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В случае с некоторыми патогенами эти клетки сохраняются долгие годы. Например, корь вызывает реакцию антител, которая практически не снижается на протяжении всей жизни. Для других возбудителей болезней через некоторое время иммунной системе требуется напоминание в виде бустерных вакцин.
Чтобы проверить, сохраняется ли у иммунной системы, знакомой с COVID-19, достаточное количество В-клеток памяти, чтобы справиться с вирусом, если он снова появится через несколько месяцев, исследователи вводили в образцы крови испытуемых флуоресцентно меченые кусочки SARS-CoV-2.
Анализ не только выявил значительную реакцию на COVID-19 в каждом из образцов крови, но и позволил ученым определить, какие типы В-клеток памяти реагируют на конкретную часть вируса.
Результаты однозначно показали, что через восемь месяцев после заражения в крови ранее перенесшего COVID-19 человека формируется сильный иммунный ответ.
Вирусные белки, которые использовали авторы исследования, считаются основными объектами для нацеливания разрабатываемых вакцин. Отсюда ученые делают вывод, что большинство вакцин также должны обеспечить хороший уровень иммунитета как минимум в течение восьми месяцев. Это хорошая новость для тех, кто обеспокоен, что вакцины против COVID-19 не обеспечат должный период защиты, необходимый для управления распространением вируса.
"Это было как черное облако, нависшее над потенциальной защитой, которую может обеспечить вакцина против COVID-19, — приводятся в пресс-релизе Университета Монаша слова руководителя исследования иммунолога Менно ван Зельма (Menno van Zelm). — Наши результаты вселяют надежду, что как только вакцины будут разработаны, они обеспечат долгосрочную защиту".
По мнению авторов, чтобы взять пандемию под контроль, нужно, чтобы у 70 процентов населения сформировался иммунитет. И теперь известно, что для этого есть окно как минимум в восемь месяцев, отмечают ученые.
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