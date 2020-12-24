https://ria.ru/20201224/imena-1590833006.html

В Калининграде поисковики установили имена 28,5 тысячи неизвестных бойцов

В Калининграде поисковики установили имена 28,5 тысячи неизвестных бойцов

Калининградские поисковики установили имена 28,5 тысячи советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории бывшей немецкой провинции... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T21:58

2020-12-24T21:58

2020-12-24T23:37

россия

польша

калининградская область

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626035_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_b39900ab39e7c234543b551308d7cb2d.jpg

КАЛИНИНГРАД, 24 дек - РИА Новости. Калининградские поисковики установили имена 28,5 тысячи советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.Проект по учету и увековечению памяти защитников Отечества, победивший в конкурсе президентских грантов, реализует региональная общественная организация "Наследие калининградской земли" ("НАКАЗ"). Общественники получили поддержку в размере чуть более 2,3 миллиона рублей. Программа стартовала в марте этого года и завершится 31 декабря.По официальным данным, на мемориалах в польских населенных пунктах Бранево, Венгожево, Гижицко, Крыница Морска, Мальборк покоятся 34166 советских воинов. До настоящего времени только 4473 (или 13%) из них считались известными. Благодаря реализации проекта стали известны имена 32 922 человек.По информации общественников, все исследуемые воинские захоронения образовались в результате перезахоронений польской стороной в послевоенные годы, и документация о потерях Красной Армии на этих территориях в целом находится в пригодном для обработки состоянии.После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 году часть территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии отошла СССР, образовав Калининградскую область, остальная — Польше.

https://ria.ru/20201224/memorial-1590820331.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

россия

польша

калининградская область

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, калининградская область, ссср, общество