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В Калининграде поисковики установили имена 28,5 тысячи неизвестных бойцов
В Калининграде поисковики установили имена 28,5 тысячи неизвестных бойцов
Калининградские поисковики установили имена 28,5 тысячи советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории бывшей немецкой провинции... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T21:58
2020-12-24T23:37
россия
польша
калининградская область
ссср
общество
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КАЛИНИНГРАД, 24 дек - РИА Новости. Калининградские поисковики установили имена 28,5 тысячи советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.Проект по учету и увековечению памяти защитников Отечества, победивший в конкурсе президентских грантов, реализует региональная общественная организация "Наследие калининградской земли" ("НАКАЗ"). Общественники получили поддержку в размере чуть более 2,3 миллиона рублей. Программа стартовала в марте этого года и завершится 31 декабря.По официальным данным, на мемориалах в польских населенных пунктах Бранево, Венгожево, Гижицко, Крыница Морска, Мальборк покоятся 34166 советских воинов. До настоящего времени только 4473 (или 13%) из них считались известными. Благодаря реализации проекта стали известны имена 32 922 человек.По информации общественников, все исследуемые воинские захоронения образовались в результате перезахоронений польской стороной в послевоенные годы, и документация о потерях Красной Армии на этих территориях в целом находится в пригодном для обработки состоянии.После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 году часть территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии отошла СССР, образовав Калининградскую область, остальная — Польше.
https://ria.ru/20201224/memorial-1590820331.html
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россия, польша, калининградская область, ссср, общество

В Калининграде поисковики установили имена 28,5 тысячи неизвестных бойцов

21:58 24.12.2020 (обновлено: 23:37 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМогила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора
Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 24 дек - РИА Новости. Калининградские поисковики установили имена 28,5 тысячи советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Проект по учету и увековечению памяти защитников Отечества, победивший в конкурсе президентских грантов, реализует региональная общественная организация "Наследие калининградской земли" ("НАКАЗ"). Общественники получили поддержку в размере чуть более 2,3 миллиона рублей. Программа стартовала в марте этого года и завершится 31 декабря.
Братиславский град - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 19:36
В Словакии установили мемориал с именами советских воинов

"Активисты устанавливают имена советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории бывшей Восточной Пруссии и похороненных на мемориалах, расположенных в населенных пунктах республики Польша. Калининградские общественники установили имена 28,5 тысячи неизвестных солдат", - говорится в сообщении.

По официальным данным, на мемориалах в польских населенных пунктах Бранево, Венгожево, Гижицко, Крыница Морска, Мальборк покоятся 34166 советских воинов. До настоящего времени только 4473 (или 13%) из них считались известными. Благодаря реализации проекта стали известны имена 32 922 человек.
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По информации общественников, все исследуемые воинские захоронения образовались в результате перезахоронений польской стороной в послевоенные годы, и документация о потерях Красной Армии на этих территориях в целом находится в пригодном для обработки состоянии.
После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 году часть территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии отошла СССР, образовав Калининградскую область, остальная — Польше.
 
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