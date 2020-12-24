В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком
БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, полтора десятка лет находилась в частной собственности и не представляет иной ценности, кроме духовно-символической, заявил советник Додика Радован Ковачевич.
В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России на прошлой неделе посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ в среду передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения.
"Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову", - заявил Ковачевич в эфире Радио и телевидения Республики Сербской БиГ.
"Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности", - указал советник Додика.
По его словам, множество таких икон можно найти в интернете "по стоимости от 100 до 200 евро".
"Общественность наверняка знает, что существует база данных Интерпола с 1951 года, то есть после Второй мировой войны, когда большое число произведений искусства было взято у владельцев и их разыскивали. Есть эта подробная база с тысячами артефактов БиГ, но, конечно, этой иконы там нет", - подчеркнул представитель кабинета (администрации) члена президиума.