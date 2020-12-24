Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/ikona-1590782533.html
В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
Икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, полтора десятка лет находилась в частной... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:35
2020-12-24T16:35
россия
милорад додик
сергей лавров
интерпол
москва
босния и герцеговина
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589264639_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1d463ab0a9126a416f4fcc3201291960.jpg
БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, полтора десятка лет находилась в частной собственности и не представляет иной ценности, кроме духовно-символической, заявил советник Додика Радован Ковачевич.В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России на прошлой неделе посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ в среду передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения."Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову", - заявил Ковачевич в эфире Радио и телевидения Республики Сербской БиГ."Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности", - указал советник Додика.По его словам, множество таких икон можно найти в интернете "по стоимости от 100 до 200 евро"."Общественность наверняка знает, что существует база данных Интерпола с 1951 года, то есть после Второй мировой войны, когда большое число произведений искусства было взято у владельцев и их разыскивали. Есть эта подробная база с тысячами артефактов БиГ, но, конечно, этой иконы там нет", - подчеркнул представитель кабинета (администрации) члена президиума.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/ikona-1590036334.html
https://ria.ru/20201125/nesterov-1586210316.html
россия
москва
босния и герцеговина
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589264639_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_29dfb5d8722a97f8336e1e3cf6b04315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, милорад додик, сергей лавров, интерпол, москва, босния и герцеговина, украина, в мире

В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы

16:35 24.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, полтора десятка лет находилась в частной собственности и не представляет иной ценности, кроме духовно-символической, заявил советник Додика Радован Ковачевич.
В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России на прошлой неделе посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ в среду передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 14:29
Был бы повод. Интерпол заинтересовался подаренной Лаврову в Боснии иконой
"Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову", - заявил Ковачевич в эфире Радио и телевидения Республики Сербской БиГ.
"Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности", - указал советник Додика.
По его словам, множество таких икон можно найти в интернете "по стоимости от 100 до 200 евро".
"Общественность наверняка знает, что существует база данных Интерпола с 1951 года, то есть после Второй мировой войны, когда большое число произведений искусства было взято у владельцев и их разыскивали. Есть эта подробная база с тысячами артефактов БиГ, но, конечно, этой иконы там нет", - подчеркнул представитель кабинета (администрации) члена президиума.
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 10:47Религия и мировоззрение
Икона Нестерова станет топ-лотом торгов Bonhams в Лондоне
 
РоссияМилорад ДодикСергей ЛавровИнтерполМоскваБосния и ГерцеговинаУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
05:00Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности
Лента новостейМолния