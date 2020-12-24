https://ria.ru/20201224/ikona-1590782533.html

В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы

В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы

Икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, полтора десятка лет находилась в частной... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:35

2020-12-24T16:35

2020-12-24T16:35

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БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, полтора десятка лет находилась в частной собственности и не представляет иной ценности, кроме духовно-символической, заявил советник Додика Радован Ковачевич.В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России на прошлой неделе посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ в среду передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения."Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову", - заявил Ковачевич в эфире Радио и телевидения Республики Сербской БиГ."Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности", - указал советник Додика.По его словам, множество таких икон можно найти в интернете "по стоимости от 100 до 200 евро"."Общественность наверняка знает, что существует база данных Интерпола с 1951 года, то есть после Второй мировой войны, когда большое число произведений искусства было взято у владельцев и их разыскивали. Есть эта подробная база с тысячами артефактов БиГ, но, конечно, этой иконы там нет", - подчеркнул представитель кабинета (администрации) члена президиума.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/ikona-1590036334.html

https://ria.ru/20201125/nesterov-1586210316.html

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россия, милорад додик, сергей лавров, интерпол, москва, босния и герцеговина, украина, в мире