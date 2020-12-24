https://ria.ru/20201224/honor-1590739263.html

Независимый Honor представит первый флагманский смартфон V40

Независимый Honor представит первый флагманский смартфон V40

Компания Honor, недавно объявившая о своей независимости от Huawei, готовится показать новый флагманский смартфон V40. О гаджете сообщает GSMArena, со ссылкой... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:35

2020-12-24T13:35

2020-12-24T13:35

наука

honor

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Компания Honor, недавно объявившая о своей независимости от Huawei, готовится показать новый флагманский смартфон V40. О гаджете сообщает GSMArena, со ссылкой на китайских инсайдеров.Honor V40 получит матрицу с частотой обновление картинки в 12 герц. Изогнутое стекло и двойная фронтальная камера, врезанная в экран, зададут внешность гаджету. Известно, что смартфон будет основан на платформе Dimensity 1000+ от MTK с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.Смартфону достанется квадрокамера, с главным датчиком на 50 Мп. Возможно, Honor V40 получит быструю зарядку с мощностью на 66 ватт.Ожидается, что презентация пройдет 12 января, а позднее гаджет попадет в продажу. Его цена не раскрывается.

https://ria.ru/20201224/gadzhety-1590201693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

honor, huawei technologies, технологии