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Наука
https://ria.ru/20201224/honor-1590739263.html
Независимый Honor представит первый флагманский смартфон V40
Независимый Honor представит первый флагманский смартфон V40
Компания Honor, недавно объявившая о своей независимости от Huawei, готовится показать новый флагманский смартфон V40. О гаджете сообщает GSMArena, со ссылкой... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:35
2020-12-24T13:35
наука
honor
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Компания Honor, недавно объявившая о своей независимости от Huawei, готовится показать новый флагманский смартфон V40. О гаджете сообщает GSMArena, со ссылкой на китайских инсайдеров.Honor V40 получит матрицу с частотой обновление картинки в 12 герц. Изогнутое стекло и двойная фронтальная камера, врезанная в экран, зададут внешность гаджету. Известно, что смартфон будет основан на платформе Dimensity 1000+ от MTK с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.Смартфону достанется квадрокамера, с главным датчиком на 50 Мп. Возможно, Honor V40 получит быструю зарядку с мощностью на 66 ватт.Ожидается, что презентация пройдет 12 января, а позднее гаджет попадет в продажу. Его цена не раскрывается.
https://ria.ru/20201224/gadzhety-1590201693.html
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honor, huawei technologies, технологии

Независимый Honor представит первый флагманский смартфон V40

13:35 24.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСмартфон HUAWEI Honor 30
Смартфон HUAWEI Honor 30 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Компания Honor, недавно объявившая о своей независимости от Huawei, готовится показать новый флагманский смартфон V40. О гаджете сообщает GSMArena, со ссылкой на китайских инсайдеров.
Honor V40 получит матрицу с частотой обновление картинки в 12 герц. Изогнутое стекло и двойная фронтальная камера, врезанная в экран, зададут внешность гаджету. Известно, что смартфон будет основан на платформе Dimensity 1000+ от MTK с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
08:00Наука
Эксперты рассказали о популярных на Новый год гаджетах-подарках
Смартфону достанется квадрокамера, с главным датчиком на 50 Мп. Возможно, Honor V40 получит быструю зарядку с мощностью на 66 ватт.
Ожидается, что презентация пройдет 12 января, а позднее гаджет попадет в продажу. Его цена не раскрывается.
 
НаукаHonorHuawei TechnologiesТехнологии
 
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