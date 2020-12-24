https://ria.ru/20201224/guinness-1590715542.html

Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса

Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса

Группа Twenty One Pilots записала самый длинный ролик в истории индустрии. Об этом сами музыканты сообщили в своем твиттере. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:45

2020-12-24T13:45

2020-12-24T13:45

книга рекордов гиннесса

культура

фаррелл уильямс

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Группа Twenty One Pilots записала самый длинный ролик в истории индустрии. Об этом сами музыканты сообщили в своем твиттере.Продолжительность их клипа на песню "Level of concern" составила 4264 часа или почти 178 дней.Участники группы запустили интерактивный "бесконечный" клип в июне 2020 года. Каждые три минуты сорок секунд к нему "добавлялся" новый фрагмент из тех, которые поклонники отправляли музыкантам. Новый кусок "склеивали" с предыдущим (после модерации).Трансляцию, которая должна была по замыслу Twenty One Pilots продолжаться бесконечно, остановил барабанщик группы Джош Дан. Он случайно прервал ее 16 декабря. Как пояснил в комментариях к клипу пользователь с ником kayla harville, Дан "отключился", чтобы зажечь гирлянду на новогодней елке.Представители книги рекордов Гиннесса проверили факты и официально подтвердили, что это самое длинное видео, из когда либо сделанных.Twenty One Pilots побили рекорд Фаррелла Уильямса, клип которого на трек "Happy" продолжался ровно 24 часа.

https://ria.ru/20201126/eilish-1586244461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книга рекордов гиннесса, фаррелл уильямс, музыка, новости культуры