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https://ria.ru/20201224/guinness-1590715542.html
Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Группа Twenty One Pilots записала самый длинный ролик в истории индустрии. Об этом сами музыканты сообщили в своем твиттере. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:45
2020-12-24T13:45
книга рекордов гиннесса
культура
фаррелл уильямс
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Группа Twenty One Pilots записала самый длинный ролик в истории индустрии. Об этом сами музыканты сообщили в своем твиттере.Продолжительность их клипа на песню "Level of concern" составила 4264 часа или почти 178 дней.Участники группы запустили интерактивный "бесконечный" клип в июне 2020 года. Каждые три минуты сорок секунд к нему "добавлялся" новый фрагмент из тех, которые поклонники отправляли музыкантам. Новый кусок "склеивали" с предыдущим (после модерации).Трансляцию, которая должна была по замыслу Twenty One Pilots продолжаться бесконечно, остановил барабанщик группы Джош Дан. Он случайно прервал ее 16 декабря. Как пояснил в комментариях к клипу пользователь с ником kayla harville, Дан "отключился", чтобы зажечь гирлянду на новогодней елке.Представители книги рекордов Гиннесса проверили факты и официально подтвердили, что это самое длинное видео, из когда либо сделанных.Twenty One Pilots побили рекорд Фаррелла Уильямса, клип которого на трек "Happy" продолжался ровно 24 часа.
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книга рекордов гиннесса, фаррелл уильямс, музыка, новости культуры

Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса

13:45 24.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Группа Twenty One Pilots записала самый длинный ролик в истории индустрии. Об этом сами музыканты сообщили в своем твиттере.
Продолжительность их клипа на песню "Level of concern" составила 4264 часа или почти 178 дней.
Участники группы запустили интерактивный "бесконечный" клип в июне 2020 года. Каждые три минуты сорок секунд к нему "добавлялся" новый фрагмент из тех, которые поклонники отправляли музыкантам. Новый кусок "склеивали" с предыдущим (после модерации).
Трансляцию, которая должна была по замыслу Twenty One Pilots продолжаться бесконечно, остановил барабанщик группы Джош Дан. Он случайно прервал ее 16 декабря. Как пояснил в комментариях к клипу пользователь с ником kayla harville, Дан "отключился", чтобы зажечь гирлянду на новогодней елке.
Представители книги рекордов Гиннесса проверили факты и официально подтвердили, что это самое длинное видео, из когда либо сделанных.
Twenty One Pilots побили рекорд Фаррелла Уильямса, клип которого на трек "Happy" продолжался ровно 24 часа.
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