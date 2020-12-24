https://ria.ru/20201224/gruziya-1590810885.html

Парламент Грузии утвердил новое правительство

Парламент Грузии утвердил новое правительство

Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Георгию Гахарии, его составу кабмина и правительственной программе,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:39

2020-12-24T18:39

2020-12-24T18:39

давид залкалиани

георгий гахария

вахтанг гомелаури

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 24 дек - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Георгию Гахарии, его составу кабмина и правительственной программе, голосование транслировали грузинские телекомпании.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов. После утверждения итогов выборов правительство Грузии сложило свои полномочия. Кандидат в премьеры Гахария представил на рассмотрение и утверждение обновленный состав кабмина и правительственную программу. В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры кроме главы минюста.Состав кабмина представлен следующим образом: министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили, глава МВД - Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава, глава МИД - Давид Залкалиани, министр финансов - Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили, глава Минюста - Гоча Лорткипанидзе.

https://ria.ru/20201211/gruziya-1588738066.html

грузия

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давид залкалиани, георгий гахария, вахтанг гомелаури, грузия, в мире