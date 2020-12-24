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Парламент Грузии утвердил новое правительство
Парламент Грузии утвердил новое правительство
Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Георгию Гахарии, его составу кабмина и правительственной программе,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:39
2020-12-24T18:39
давид залкалиани
георгий гахария
вахтанг гомелаури
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 24 дек - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Георгию Гахарии, его составу кабмина и правительственной программе, голосование транслировали грузинские телекомпании.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов. После утверждения итогов выборов правительство Грузии сложило свои полномочия. Кандидат в премьеры Гахария представил на рассмотрение и утверждение обновленный состав кабмина и правительственную программу. В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры кроме главы минюста.Состав кабмина представлен следующим образом: министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили, глава МВД - Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава, глава МИД - Давид Залкалиани, министр финансов - Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили, глава Минюста - Гоча Лорткипанидзе.
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давид залкалиани, георгий гахария, вахтанг гомелаури, грузия, в мире

Парламент Грузии утвердил новое правительство

18:39 24.12.2020
 
© AP Photo / Leli Blagonravova, PoolПрезидент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает в парламенте
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает в парламенте - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Leli Blagonravova, Pool
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ТБИЛИСИ, 24 дек - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры Георгию Гахарии, его составу кабмина и правительственной программе, голосование транслировали грузинские телекомпании.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов. После утверждения итогов выборов правительство Грузии сложило свои полномочия. Кандидат в премьеры Гахария представил на рассмотрение и утверждение обновленный состав кабмина и правительственную программу. В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры кроме главы минюста.

"В поддержку проголосовали 85 депутатов, ни одного голоса против. Парламент Грузии выразил вотум доверия составу правительства", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе на заседании.

Состав кабмина представлен следующим образом: министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили, глава МВД - Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава, глава МИД - Давид Залкалиани, министр финансов - Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили, глава Минюста - Гоча Лорткипанидзе.
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Давид ЗалкалианиГеоргий ГахарияВахтанг ГомелауриГрузияВ мире
 
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