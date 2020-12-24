https://ria.ru/20201224/gospitalizatsiya-1590698757.html

В Москве госпитализировали 1772 человека с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 1772 человека с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах 504 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:24

2020-12-24T11:24

2020-12-24T11:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах 504 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."За последние сутки госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, при этом число выписок превысило это число - за сутки из больниц выписали 1858 человек. На ИВЛ в больницах Москвы находится 504 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 9,3% среди заболевших - дети, 41,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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