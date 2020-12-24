Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/gospitalizatsiya-1590698757.html
В Москве госпитализировали 1772 человека с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 1772 человека с COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах 504 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:24
2020-12-24T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586284691_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_2f60ba4a4e573662837afeee726da671.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах 504 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."За последние сутки госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, при этом число выписок превысило это число - за сутки из больниц выписали 1858 человек. На ИВЛ в больницах Москвы находится 504 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 9,3% среди заболевших - дети, 41,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586284691_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_87ec797391bd1eca5ac0d7ca111bf1d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве госпитализировали 1772 человека с COVID-19 за сутки

11:24 24.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник отделения реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинский работник отделения реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах 504 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"За последние сутки госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, при этом число выписок превысило это число - за сутки из больниц выписали 1858 человек. На ИВЛ в больницах Москвы находится 504 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 9,3% среди заболевших - дети, 41,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
15:51Названа неожиданная опасность бенгальских огней
15:51МГУ займется испытанием новых антибиотиков
15:46Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова
Лента новостейМолния