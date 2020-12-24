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https://ria.ru/20201224/gosizmena-1590715233.html
В Калининграде супруги получили 12,5 и 13 лет колонии за госизмену
В Калининграде супруги получили 12,5 и 13 лет колонии за госизмену
В Калининграде супружеской паре вынесли приговор за многолетнюю работу на спецслужбы Латвии, сообщила Федеральная служба безопасности. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:34
2020-12-24T14:08
калининградский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
латвия
калининградская область
калининград
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Калининграде супружеской паре вынесли приговор за многолетнюю работу на спецслужбы Латвии, сообщила Федеральная служба безопасности.Их признали виновными по статье 275 "Государственная измена". Антонина Зимина получила 13 лет колонии общего режима, ее муж Константин Антонец — 12 с половиной лет колонии строгого режима. Также они должны выплатить по 100 тысяч рублей штрафа. Как установил суд, латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда она была за границей. В дальнейшем женщина собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну.С 2015 года она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который, будучи юристом Министерства экономики Калининградской области, похитил и вместе с супругой передал в Латвию секретную информацию. Зимина ранее возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур", а Антонец после работы в региональном ведомстве руководил компанией по организации выставок.Газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела писала, что супругов обвиняли в передаче латышской разведке секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, им инкриминировали раскрытие личности оперативника местного управления ФСБ, который как гость присутствовал у них на свадьбе весной 2015-го.Кроме того, летом 2019 года за госизмену арестовали уже бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. В калининградском правительстве он работал в 2010-2017-х. Связаны ли дела Зиминой, Антонца и Воробьева, не ясно.
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латвия
калининградская область
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калининградский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), латвия, калининградская область, калининград

В Калининграде супруги получили 12,5 и 13 лет колонии за госизмену

12:34 24.12.2020 (обновлено: 14:08 24.12.2020)
 
© Фото : страница Антонины Зиминой в FacebookАнтонина Зимина
Антонина Зимина - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : страница Антонины Зиминой в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Калининграде супружеской паре вынесли приговор за многолетнюю работу на спецслужбы Латвии, сообщила Федеральная служба безопасности.
Их признали виновными по статье 275 "Государственная измена". Антонина Зимина получила 13 лет колонии общего режима, ее муж Константин Антонец — 12 с половиной лет колонии строгого режима. Также они должны выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.

"Приговор не вступил в законную силу, поскольку все судебные решения вступают в силу только после апелляционной инстанции. Суд сегодня огласил вводную резолютивную часть, когда мы получим приговор в окончательно форме, будет подана апелляционная жалоба. Моя подзащитная не признает вины и считает, что дело сфабриковано", — заявил РИА Новости адвокат Зиминой.

Как установил суд, латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда она была за границей. В дальнейшем женщина собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну.
С 2015 года она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который, будучи юристом Министерства экономики Калининградской области, похитил и вместе с супругой передал в Латвию секретную информацию.
Зимина ранее возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур", а Антонец после работы в региональном ведомстве руководил компанией по организации выставок.
© Фото : страница Константина Антонца в FacebookКонстантин Антонец
Константин Антонец - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : страница Константина Антонца в Facebook
Константин Антонец
Газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела писала, что супругов обвиняли в передаче латышской разведке секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, им инкриминировали раскрытие личности оперативника местного управления ФСБ, который как гость присутствовал у них на свадьбе весной 2015-го.
Кроме того, летом 2019 года за госизмену арестовали уже бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. В калининградском правительстве он работал в 2010-2017-х. Связаны ли дела Зиминой, Антонца и Воробьева, не ясно.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 10:55
Отставной военный получил 12,5 года колонии за госизмену
 
Калининградский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЛатвияКалининградская областьКалининград
 
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