https://ria.ru/20201224/gosduma-1590776256.html

Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО

Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил продлить льготы по выплате... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:06

2020-12-24T16:06

2020-12-24T21:19

религия

новости - религия и мировоззрение

общество

госдума рф

сергей гаврилов

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил продлить льготы по выплате зарплаты и погашению кредитов социально ориентированным НКО.На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Гаврилов рассказал, что основным содержанием работы комитета стала выработка, законодательное установление и контроль за реализацией системы мер по поддержке некоммерческого сектора, в том числе религиозных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций, общественных объединений.Гаврилов считает необходимым "сформировать совместно с правительством реестр добросовестных НКО, которые получали гранты и продемонстрировали, что они работают эффективно".

https://ria.ru/20201224/nko-inoagenty-1590719061.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, общество, госдума рф, сергей гаврилов