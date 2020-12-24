Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06 24.12.2020 (обновлено: 21:19 24.12.2020)
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил продлить льготы по выплате зарплаты и погашению кредитов социально ориентированным НКО.
На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Гаврилов рассказал, что основным содержанием работы комитета стала выработка, законодательное установление и контроль за реализацией системы мер по поддержке некоммерческого сектора, в том числе религиозных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций, общественных объединений.
"Мы обнулили налоги и страховые взносы за второй квартал текущего года для ряда некоммерческих организаций. Сохранили субсидии Фонду президентских грантов, это более чем 10 миллиардов рублей. Приняли меры по уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль тех организаций, которые будут жертвовать имущество, включая денежные средства, религиозным организациями и СОНКО", - сказал парламентарий.
Гаврилов считает необходимым "сформировать совместно с правительством реестр добросовестных НКО, которые получали гранты и продемонстрировали, что они работают эффективно".
"Важно продлить для НКО действующие антикризисные меры: льготы по налогам, снижение или освобождение от арендной платы и другие", - добавил депутат.