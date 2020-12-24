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Госдума завершила осеннюю сессию
Госдума завершила осеннюю сессию
Государственная Дума завершила в четверг осеннюю сессию. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:12
2020-12-24T13:41
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная Дума завершила в четверг осеннюю сессию.Это уже вторая сессия палаты, которая проходила в условиях ограничений: число посетителей и журналистов сокращено, большинство мероприятий и заседания комитетов переведены в онлайн-формат, а депутаты продолжают сдавать тесты на COVID перед пленарными заседаниями. Тем не менее, уже треть народных избранников переболели, кто-то даже заразился повторно, а двое депутатов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом."Год был очень непростой. Мы потеряли двух наших коллег… Но принято очень много важных решений. И, закрывая эту сессию, хочется сказать, что в следующий год, конечно, будет легче. Мы надеемся, что мы выйдем в будущем году из ситуации, связанной с пандемией. Мы верим в то, что экономика будет развиваться", - сказал, закрывая осеннюю сессию, спикер ГД Вячеслав Володин. Он также выразил надежду, что в следующей сессии среди депутатов будет "больше консенсусов" в тех вопросах, которые важны для страны и граждан. "Только так мы будем сильнее, только так мы будем более эффективно двигаться по пути развития", - заключил Володин.В завершении заседания депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.Весенняя сессия, которая станет для депутатов седьмого созыва завершающей, начнется 11 января. Первую неделю сессии депутаты будут работать с избирателями, ожидается, что первое пленарное заседание состоится 19 января 2021 года.
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вячеслав володин, госдума рф, политика

Госдума завершила осеннюю сессию

13:12 24.12.2020 (обновлено: 13:41 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная Дума завершила в четверг осеннюю сессию.
"Уважаемые коллеги, осенняя сессия Государственной Думы 2020 года объявляется закрытой", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Это уже вторая сессия палаты, которая проходила в условиях ограничений: число посетителей и журналистов сокращено, большинство мероприятий и заседания комитетов переведены в онлайн-формат, а депутаты продолжают сдавать тесты на COVID перед пленарными заседаниями. Тем не менее, уже треть народных избранников переболели, кто-то даже заразился повторно, а двое депутатов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.
"Год был очень непростой. Мы потеряли двух наших коллег… Но принято очень много важных решений. И, закрывая эту сессию, хочется сказать, что в следующий год, конечно, будет легче. Мы надеемся, что мы выйдем в будущем году из ситуации, связанной с пандемией. Мы верим в то, что экономика будет развиваться", - сказал, закрывая осеннюю сессию, спикер ГД Вячеслав Володин. Он также выразил надежду, что в следующей сессии среди депутатов будет "больше консенсусов" в тех вопросах, которые важны для страны и граждан. "Только так мы будем сильнее, только так мы будем более эффективно двигаться по пути развития", - заключил Володин.
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13:06
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В завершении заседания депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.
Весенняя сессия, которая станет для депутатов седьмого созыва завершающей, начнется 11 января. Первую неделю сессии депутаты будут работать с избирателями, ожидается, что первое пленарное заседание состоится 19 января 2021 года.
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
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