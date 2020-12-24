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Госдума завершила осеннюю сессию
Госдума завершила осеннюю сессию
Государственная Дума завершила в четверг осеннюю сессию. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:12
2020-12-24T13:12
2020-12-24T13:41
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная Дума завершила в четверг осеннюю сессию.Это уже вторая сессия палаты, которая проходила в условиях ограничений: число посетителей и журналистов сокращено, большинство мероприятий и заседания комитетов переведены в онлайн-формат, а депутаты продолжают сдавать тесты на COVID перед пленарными заседаниями. Тем не менее, уже треть народных избранников переболели, кто-то даже заразился повторно, а двое депутатов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом."Год был очень непростой. Мы потеряли двух наших коллег… Но принято очень много важных решений. И, закрывая эту сессию, хочется сказать, что в следующий год, конечно, будет легче. Мы надеемся, что мы выйдем в будущем году из ситуации, связанной с пандемией. Мы верим в то, что экономика будет развиваться", - сказал, закрывая осеннюю сессию, спикер ГД Вячеслав Володин. Он также выразил надежду, что в следующей сессии среди депутатов будет "больше консенсусов" в тех вопросах, которые важны для страны и граждан. "Только так мы будем сильнее, только так мы будем более эффективно двигаться по пути развития", - заключил Володин.В завершении заседания депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.Весенняя сессия, которая станет для депутатов седьмого созыва завершающей, начнется 11 января. Первую неделю сессии депутаты будут работать с избирателями, ожидается, что первое пленарное заседание состоится 19 января 2021 года.
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вячеслав володин, госдума рф, политика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная Дума завершила в четверг осеннюю сессию.
"Уважаемые коллеги, осенняя сессия Государственной Думы 2020 года объявляется закрытой", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Это уже вторая сессия палаты, которая проходила в условиях ограничений: число посетителей и журналистов сокращено, большинство мероприятий и заседания комитетов переведены в онлайн-формат, а депутаты продолжают сдавать тесты на COVID перед пленарными заседаниями. Тем не менее, уже треть народных избранников переболели, кто-то даже заразился повторно, а двое депутатов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.
"Год был очень непростой. Мы потеряли двух наших коллег… Но принято очень много важных решений. И, закрывая эту сессию, хочется сказать, что в следующий год, конечно, будет легче. Мы надеемся, что мы выйдем в будущем году из ситуации, связанной с пандемией. Мы верим в то, что экономика будет развиваться", - сказал, закрывая осеннюю сессию, спикер ГД Вячеслав Володин
. Он также выразил надежду, что в следующей сессии среди депутатов будет "больше консенсусов" в тех вопросах, которые важны для страны и граждан. "Только так мы будем сильнее, только так мы будем более эффективно двигаться по пути развития", - заключил Володин.
В завершении заседания депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.
Весенняя сессия, которая станет для депутатов седьмого созыва завершающей, начнется 11 января. Первую неделю сессии депутаты будут работать с избирателями, ожидается, что первое пленарное заседание состоится 19 января 2021 года.