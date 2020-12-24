https://ria.ru/20201224/gosduma-1590733476.html

Госдума завершила осеннюю сессию

Госдума завершила осеннюю сессию

Государственная Дума завершила в четверг осеннюю сессию. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:12

2020-12-24T13:12

2020-12-24T13:41

вячеслав володин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная Дума завершила в четверг осеннюю сессию.Это уже вторая сессия палаты, которая проходила в условиях ограничений: число посетителей и журналистов сокращено, большинство мероприятий и заседания комитетов переведены в онлайн-формат, а депутаты продолжают сдавать тесты на COVID перед пленарными заседаниями. Тем не менее, уже треть народных избранников переболели, кто-то даже заразился повторно, а двое депутатов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом."Год был очень непростой. Мы потеряли двух наших коллег… Но принято очень много важных решений. И, закрывая эту сессию, хочется сказать, что в следующий год, конечно, будет легче. Мы надеемся, что мы выйдем в будущем году из ситуации, связанной с пандемией. Мы верим в то, что экономика будет развиваться", - сказал, закрывая осеннюю сессию, спикер ГД Вячеслав Володин. Он также выразил надежду, что в следующей сессии среди депутатов будет "больше консенсусов" в тех вопросах, которые важны для страны и граждан. "Только так мы будем сильнее, только так мы будем более эффективно двигаться по пути развития", - заключил Володин.В завершении заседания депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.Весенняя сессия, которая станет для депутатов седьмого созыва завершающей, начнется 11 января. Первую неделю сессии депутаты будут работать с избирателями, ожидается, что первое пленарное заседание состоится 19 января 2021 года.

https://ria.ru/20201224/aksenov-1590730225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, госдума рф, политика