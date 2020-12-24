https://ria.ru/20201224/god-byka-1590649679.html
Как встречать год Быка
Как встречать год Быка
На смену Белой металлической крысе в 2021 году придет Белый металлический бык. Он терпеливый, трудолюбивый и честный, любит свою семью и ценит домашний уют. Как РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:02
2020-12-24T13:02
2020-12-24T13:02
еда
одежда
инфографика
советы
новый год
праздник
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На смену Белой металлической крысе в 2021 году придет Белый металлический бык. Он терпеливый, трудолюбивый и честный, любит свою семью и ценит домашний уют. Как угодить хозяину нового года — чем украсить дом, что надеть на праздник и поставить на стол — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Как встречать год Быка
На смену Белой металлической крысе в 2021 году придет Белый металлический бык. Он терпеливый, трудолюбивый и честный, любит свою семью и ценит домашний уют. Как угодить хозяину нового года — чем украсить дом, что надеть на праздник и поставить на стол — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-12-24T13:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, еда, одежда, советы, новый год, праздник
Как встречать год Быка
На смену Белой металлической крысе в 2021 году придет Белый металлический бык. Он терпеливый, трудолюбивый и честный, любит свою семью и ценит домашний уют. Как угодить хозяину нового года — чем украсить дом, что надеть на праздник и поставить на стол — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-12-24T13:02
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