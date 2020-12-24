https://ria.ru/20201224/god-byka-1590649679.html

Как встречать год Быка

Как встречать год Быка

На смену Белой металлической крысе в 2021 году придет Белый металлический бык. Он терпеливый, трудолюбивый и честный, любит свою семью и ценит домашний уют. Как РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:02

2020-12-24T13:02

2020-12-24T13:02

еда

одежда

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праздник

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На смену Белой металлической крысе в 2021 году придет Белый металлический бык. Он терпеливый, трудолюбивый и честный, любит свою семью и ценит домашний уют. Как угодить хозяину нового года — чем украсить дом, что надеть на праздник и поставить на стол — в видеоинфографике Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как встречать год Быка На смену Белой металлической крысе в 2021 году придет Белый металлический бык. Он терпеливый, трудолюбивый и честный, любит свою семью и ценит домашний уют. Как угодить хозяину нового года — чем украсить дом, что надеть на праздник и поставить на стол — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-24T13:02 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, еда, одежда, советы, новый год, праздник