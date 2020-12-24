https://ria.ru/20201224/gazoprovod-1590765188.html

Песков оценил планы США по санкциям против "Северного потока — 2"

Песков оценил планы США по санкциям против "Северного потока — 2"

Новые американские санкции могут усложнить завершение строительства "Северного потока — 2", но Россия и ее европейские партнеры намерены закончить проект,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:27

2020-12-24T15:27

2020-12-24T15:29

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

газопроводы

энергетика

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые американские санкции могут усложнить завершение строительства "Северного потока — 2", но Россия и ее европейские партнеры намерены закончить проект, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретаря спросили, есть ли у США реальные механизмы для того, чтобы остановить проект. В ответ он предложил не гадать на кофейной гуще и напомнил, что Европа заинтересована в завершении строительства.Угрозу новых санкций прокомментировал и член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. По его мнению, такие заявления уже звучат заезженной пластинкой. "США, похоже, сами запутались, какие по счету и силе санкции они пытаются применить против российско-европейского газового проекта", — сказал депутат.Он отметил, что в Европе растет раздражение от американского вмешательства во внутренние дела. По мнению Железняка, ведущие страны континента будут активнее отстаивать свои интересы, в том числе в области энергетической безопасности.Новый пакетО том, что администрация Дональда Трампа в ближайшем будущем планирует принять новый пакет санкций против трубопровода, сообщило агентство Рейтер."Мы наносили удар за ударом, а теперь готовы вонзить кол в сердце этого проекта", — приводит агентство слова одного из высокопоставленных американских чиновников, общавшегося с журналистами на условиях анонимности.По сведениям Reuters, США призвали европейских партнеров и частные фирмы воздержаться от работ по завершению строительства. Источники агенства добавили, что ограничительные меры не коснутся чиновников или правительств, но кого именно они затронут, не уточняется.Кроме того, один из собеседников заявил, что некоторые европейские организации могут избежать санкций, если приложат "добросовестные усилия" и свернут участие в проекте. Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет, который уже одобрил американский конгресс. И хотя Трамп наложил на этот документ вето (его не устраивают некоторые статьи, не связанные с российскими газопроводами), конгрессмены, скорее всего, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей назначено на 28 декабря.Мнение немецкого депутатаДепутат бундестага Вальдемар Гердт, представляющий партию "Альтернатива для Германии", уверен, что "Северный поток — 2" достроят вне зависимости от действующей или будущей администрации США."Какая бы ситуация ни была в Америке, одно их всех объединяет — это огромнейшее нежелание, чтобы отношения между Россией и Германией были налажены, имели конструктивный, деловой характер", — сказал он РИА Новости.Вопрос о завершении строительства политик назвал "серьезной проверкой немецкого правительства на суверенность решений". По словам Гердта, у Берлина сегодня нет другого выхода, кроме как поддержать российский газопровод, так как энергетическая корзина Германии и всего Евросоюза сейчас очень дефицитная, а с выходом из угольной и атомной энергетики станет катастрофической". А стремление Вашингтона развалить "Северный поток — 2" подталкивает Германию к сближению с Россией, считает парламентарий."Северный поток — 2"Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Большая часть газопровода уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце прошлого года США включили санкции против проекта в военный бюджет.США активно противодействуют строительству "Северного потока — 2", так как продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. Кроме того, против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва.Тем не менее в середине декабря компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила о возобновлении строительства газопровода: судно "Фортуна" приступило к укладке труб в водах Германии. А с 15 января начнутся работы в исключительной экономической зоне Дании.Планируется начать укладку труб по двум параллельным веткам. "Фортуне" будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения.

https://ria.ru/20201221/protivodeystvie-1590191896.html

https://ria.ru/20201218/potok-1589829319.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/1589780449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/sevpotok-1590405714.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, газопроводы, энергетика