https://ria.ru/20201224/gazifikatsiya-1590827508.html
Минэнерго рассказало, как удешевить программу газификации
Минэнерго рассказало, как удешевить программу газификации
Новые стандарты газификации в России и повышение ее эффективности должны снизить стоимость программы, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:40
2020-12-24T20:40
2020-12-24T20:40
павел сорокин
газпром
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новые стандарты газификации в России и повышение ее эффективности должны снизить стоимость программы, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин."На ближайшую пятилетку... потребность в финансировании (программы газификации - ред.) составляет примерно 850 миллиардов рублей, на десятилетний период цифра приближается к 1,9 триллиона. Но мы рассчитываем, что за счет повышения эффективности стройки и внедрения новых стандартов упрощения эту цифру можно будет уменьшить для того, чтобы расширить периметры газификации либо ускорить, и, естественно, чтобы это стоило дешевле", - сказал Сорокин, выступая на заседании Общественного совета при ведомстве.Среди новых стандартов он отметил, во-первых, введение единого регионального оператора газификации - им станет доминирующая газораспределительная организация (ГРО) региона, при этом почти в 70 регионах такие ГРО принадлежат "Газпрому". Оператор будет полностью отвечать за все процессы обеспечения газификации, кроме установки газового оборудования в домах - эта часть останется за потребителем.По словам заместителя министра, введение единого регионального оператора сконцентрирует все полномочия и ответственность в рамках одной вертикали, что также поможет решить проблему слабого процесса взаимодействия участников газификации и избежать завышения стоимости за счет сокращения числа компаний, которые предоставляют нерегламентированные услуги.Во-вторых, программа предполагает введение системы "единого окна", рассказал Сорокин. Она позволит снизить число шагов, которые должен сделать потребитель, - вместо семи-восьми шагов понадобится лишь "заход" в МФЦ, а также сроки - в среднем с 240 до 135 дней, отметил он."В дорожной карте (газификации РФ - ред.) содержится ряд пунктов, достаточно большое количество - с Минстроем и Ростехнадзором по уменьшению административных барьеров и количества "нормативки", которые позволят удешевить процесс газификации и стройки для того, чтобы минимизировать бюджет", - заключил Сорокин.
https://ria.ru/20201217/gazifikatsiya-1589719045.html
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павел сорокин, газпром, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Новые стандарты газификации в России и повышение ее эффективности должны снизить стоимость программы, сообщил замглавы Минэнерго
РФ Павел Сорокин
.
"На ближайшую пятилетку... потребность в финансировании (программы газификации - ред.) составляет примерно 850 миллиардов рублей, на десятилетний период цифра приближается к 1,9 триллиона. Но мы рассчитываем, что за счет повышения эффективности стройки и внедрения новых стандартов упрощения эту цифру можно будет уменьшить для того, чтобы расширить периметры газификации либо ускорить, и, естественно, чтобы это стоило дешевле", - сказал Сорокин, выступая на заседании Общественного совета при ведомстве.
Среди новых стандартов он отметил, во-первых, введение единого регионального оператора газификации - им станет доминирующая газораспределительная организация (ГРО) региона, при этом почти в 70 регионах такие ГРО принадлежат "Газпрому
". Оператор будет полностью отвечать за все процессы обеспечения газификации, кроме установки газового оборудования в домах - эта часть останется за потребителем.
По словам заместителя министра, введение единого регионального оператора сконцентрирует все полномочия и ответственность в рамках одной вертикали, что также поможет решить проблему слабого процесса взаимодействия участников газификации и избежать завышения стоимости за счет сокращения числа компаний, которые предоставляют нерегламентированные услуги.
Во-вторых, программа предполагает введение системы "единого окна", рассказал Сорокин. Она позволит снизить число шагов, которые должен сделать потребитель, - вместо семи-восьми шагов понадобится лишь "заход" в МФЦ, а также сроки - в среднем с 240 до 135 дней, отметил он.
"В дорожной карте (газификации РФ - ред.) содержится ряд пунктов, достаточно большое количество - с Минстроем
и Ростехнадзором
по уменьшению административных барьеров и количества "нормативки", которые позволят удешевить процесс газификации и стройки для того, чтобы минимизировать бюджет", - заключил Сорокин.