https://ria.ru/20201224/gadzhety-1590201693.html

Эксперты рассказали о популярных на Новый год гаджетах-подарках

Эксперты рассказали о популярных на Новый год гаджетах-подарках

Россияне, выбирая новогодние подарки, предпочитают умные гаджеты, утверждают эксперты "Яндекс.Маркет". Причем интерес к всевозможной электронике только растет,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:00

2020-12-24T08:00

2020-12-24T15:31

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Россияне, выбирая новогодние подарки, предпочитают умные гаджеты, утверждают эксперты "Яндекс.Маркет". Причем интерес к всевозможной электронике только растет, чему немало поспособствовал пандемийный 2020 год. О самых интересных устройствах по доступной цене — в обзоре РИА Новости.Внешний аккумулятор Samsung EB-P1100CЦена: от 1300 рублейЧем больше гаджетов, тем больше им нужно энергии. Так что внешняя зарядка вещь актуальная для любого, у кого есть хотя бы смартфон. Samsung EB-P1100C — современная "банка силы" с формальной емкостью в 10 000 мАч. Почему формальной? Дело в том, что любой аккумулятор отдает далеко не ту емкость, что получает. В случае с качественными внешними зарядками, с 10 000 мАч можно получить полезный объем 6 000-7 000 мАч. И этого достаточно, чтобы полтора-два раза зарядить типичный смартфон. Кроме того, тут есть быстрая зарядка, работающая не только с протоколом Samsung, но и с куда более распространенным Quick Charge 2.0. На корпусе аккумулятора три порта — два USB-A, через которые подключаются заряжаемые устройства, и один USB-C. В EB-P1100C этот порт задействован лишь для зарядки самого внешнего аккумулятора. Кстати, корпус у "банки" металлический, с довольно острыми гранями, так что стоит быть осторожным, кладя ее в сумку с вещами, — есть риск их поцарапать.Беспроводная мышь Logitech M330 SilentЦена: от 1900 рублейКомпьютерная мышь лишней не бывает, особенно беспроводная с беззвучными переключателями под кнопками. Одна из самых популярных — Logitech M330 Silent. С таким контроллером, как у нее, можно работать даже ночью, не боясь разбудить домочадцев. Разрешение оптического сенсора — 1000 dpi, чего хватит для большинства типичных задач. Огромная автономность — на одной батарейке AA устройство гарантированно проработает до 12 месяцев. Нет Bluetooth и соединение обеспечивается по радиоканалу, но "синий зуб" увеличил бы цену и добавил некоторые ограничения.Портативная колонка JBL Clip 3Цена: от 2800 рублейСовременная Bluetooth-колонка обрадует не только школьника, раздражающего соседей громкими поп-концертами. А JBL Clip 3 интересна вдвойне, ведь серия Clip рассчитана на походные условия. На это недвусмысленно намекает металлический карабин, с помощью которого акустику легко прикрепить, например, к рюкзаку. Колонка не боится воды и пыли: защита — по стандарту IPX7. Но это если закрыта заглушка под microUSB и 3,5-миллиметровый аудиоджек. Да, Bluetooth-колонка способна проигрывать музыку по проводу, тогда как современные смартфоны массово этой опции лишаются. Устройство на одном заряде исполняет музыку или подкаст десять часов без перерывов. Для походов самое то.Рюкзак с дисплеем Pixel OneЦена: от 7500 рублейХоть Cyberpunk 2077 и провалился с треском, футуристичные девайсы вниманием не обделены. Например, одежда или сумки с применением LED. Пока еще далеко до недорогих гибких панелей, но уже есть интересные изделия вроде рюкзака Pixel On. На экран из цветных светодиодов можно выводить любое изображение, текст или анимацию — отличная возможность для самовыражения, надо только подключить к рюкзаку смартфон с нужным софтом. Питание экрана — от внешнего аккумулятора, который придется постоянно носить в рюкзаке. Вызывает вопрос то, насколько дисплей сумки живуч под дождем или мокрым снегом. В остальном же это обычный рюкзак на 25 литров.Ретроконсоль Sega Mega Drive MiniЦена: от 8500 рублейБум на ретроконсоли, представляющие собой мини-копии легендарных игровых приставок 1980-90-х, немного поутих. Но интерес к ним сохраняется — переиздания от Nintendo и Sony уже стали предметом коллекционирования. Sega, особенно милая русскому геймеру, свою ретроконсоль Mega Drive Mini выпустила позже всех ограниченной серией, но ее еще можно встретить в продаже, правда, только европейские и азиатские версии. Разумеется, приставка не умеет работать с раритетными картриджами — в консоль зашиты более 40 игр вроде Street Fighter II и Sonic. При желании можно добавить и другие тайтлы или даже установить эмулятор другой ретроконсоли. В комплекте два трехкнопочных джойстика, подключаемых по USB. Смартфон Xiaomi Redmi 9Цена: от 11 000 рублейВездесущей Xiaomi в 2020 году удалось создать один из самых сбалансированных недорогих смартфонов на рынке — Redmi 9. Бюджетная трубка получила практически все атрибуты современного смартфона. Большой 6,53-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS с разрешением 2340 x 1080 пикселей, хоть и не самый яркий, но в солнечный день информация читаема. Процессор — MediaTek Helio G80, решение относительно прямых конкурентов мощное. Четыре камеры, две из которых — на 13 и 8 Мп — неплохо снимают даже без сторонних приложений. Наконец, здесь есть NFC и огромная батарейка на 5000 мАч. Недостатков у смартфона совсем немного — корпус простоват, а датчик приближения на некоторых экземплярах "живет своей жизнью" при звонках.Наушники Apple AirPodsЦена: от 12 500 рублейКлассика tws-наушников от Apple. Хотя цена гарнитуры может показаться несколько завышенной на фоне прямых конкурентов, но для тех, кто погружен в "яблочную" экосистему, AirPods незаменимы. Тем более все-таки есть ряд преимуществ — в частности, отличные микрофоны, из лучших на рынке. Фактически именно AirPods сделали историей моногарнитуры Bluetooth, которые были так популярны пять лет назад. При совокупной автономности в 24 часа наушники проработают без подзарядки целую неделю. Особенно удобна модель с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку. Правда, с устройствами на Android гарнитура полностью не раскроется.Умные часы Amazfit GTR 2Цена: от 13 000Эта модель смарт-часов от известного производителя носимой электроники Amazfit представлена как в российском ретейле ("М.Видео", ДНС и прочие), так и на интернет-площадках. Предлагается в двух версиях — алюминиевой и стальной. Отличаются они и материалом корпуса, и ремешками: силикон против кожи. Версия из стали ощутимо дороже, однако на этом разница и заканчивается. Часы измеряют пульс, считают пройденные шаги и, по последней моде, определяют насыщение крови кислородом. Производитель честно предупреждает, что пульсоксиметр не является медицинским прибором. В Amazfit GTR 2 россыпь спортивных режимов, в том числе и для плавания — защита от воды при погружении до 50 метров. Имеется собственный GPS-модуль, а значит, трек прогулки можно писать без участия смартфона. Как и слушать музыку: умное устройство располагает собственной памятью для аудиоконтента. То есть Bluetooth-наушники подключаются прямо к часам. Наконец, 47-миллиметровый круглый экран, выполненный по технологии AMOLED, способен работать в режиме Always-On. Именно его заслуга в том, что немаленькие часы не требуют подзарядки 14 дней. Недостатки — лишь отсутствие NFC, без которого невозможна бесконтактная оплата с устройства, да изредка встречающийся кривой перевод в приложении Zepp или на самих часах. Робот-пылесос Vitek VT-1804Цена: 14 500 рублейРоботы-пылесосы, умеющие создавать карту помещения, пока в диковинку. А ведь именно это делает их наиболее эффективными. Одна из самых доступных моделей с этой функцией — Vitek VT-1804. Робот с помощью лидаров делает карту буквально за несколько сеансов уборки, после чего лихо объезжает столы, шкафы и прочие неподвижные препятствия. Впрочем, машинное зрение неплохо справится и с внезапными преградами. Есть у VT-1804 и влажная уборка, но пока эта функция скорее "для галочки" — серьезные загрязнения роботу не по плечу. Для любителей тонкой настройки предусмотрено управление через смартфон. От одной зарядки устройство работает до двух часов, а на полную зарядку уходит больше трех часов.

https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html

https://ria.ru/20201210/smartfon-1588487099.html

https://ria.ru/20201029/umnye-chasy-1581902225.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, xiaomi inc, google android, apple, nintendo , технологии