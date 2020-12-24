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Наука
https://ria.ru/20201224/gadzhety-1590201693.html
Эксперты рассказали о популярных на Новый год гаджетах-подарках
Эксперты рассказали о популярных на Новый год гаджетах-подарках
Россияне, выбирая новогодние подарки, предпочитают умные гаджеты, утверждают эксперты "Яндекс.Маркет". Причем интерес к всевозможной электронике только растет,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:00
2020-12-24T15:31
наука
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технологии
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Россияне, выбирая новогодние подарки, предпочитают умные гаджеты, утверждают эксперты "Яндекс.Маркет". Причем интерес к всевозможной электронике только растет, чему немало поспособствовал пандемийный 2020 год. О самых интересных устройствах по доступной цене — в обзоре РИА Новости.Внешний аккумулятор Samsung EB-P1100CЦена: от 1300 рублейЧем больше гаджетов, тем больше им нужно энергии. Так что внешняя зарядка вещь актуальная для любого, у кого есть хотя бы смартфон. Samsung EB-P1100C — современная "банка силы" с формальной емкостью в 10 000 мАч. Почему формальной? Дело в том, что любой аккумулятор отдает далеко не ту емкость, что получает. В случае с качественными внешними зарядками, с 10 000 мАч можно получить полезный объем 6 000-7 000 мАч. И этого достаточно, чтобы полтора-два раза зарядить типичный смартфон. Кроме того, тут есть быстрая зарядка, работающая не только с протоколом Samsung, но и с куда более распространенным Quick Charge 2.0. На корпусе аккумулятора три порта — два USB-A, через которые подключаются заряжаемые устройства, и один USB-C. В EB-P1100C этот порт задействован лишь для зарядки самого внешнего аккумулятора. Кстати, корпус у "банки" металлический, с довольно острыми гранями, так что стоит быть осторожным, кладя ее в сумку с вещами, — есть риск их поцарапать.Беспроводная мышь Logitech M330 SilentЦена: от 1900 рублейКомпьютерная мышь лишней не бывает, особенно беспроводная с беззвучными переключателями под кнопками. Одна из самых популярных — Logitech M330 Silent. С таким контроллером, как у нее, можно работать даже ночью, не боясь разбудить домочадцев. Разрешение оптического сенсора — 1000 dpi, чего хватит для большинства типичных задач. Огромная автономность — на одной батарейке AA устройство гарантированно проработает до 12 месяцев. Нет Bluetooth и соединение обеспечивается по радиоканалу, но "синий зуб" увеличил бы цену и добавил некоторые ограничения.Портативная колонка JBL Clip 3Цена: от 2800 рублейСовременная Bluetooth-колонка обрадует не только школьника, раздражающего соседей громкими поп-концертами. А JBL Clip 3 интересна вдвойне, ведь серия Clip рассчитана на походные условия. На это недвусмысленно намекает металлический карабин, с помощью которого акустику легко прикрепить, например, к рюкзаку. Колонка не боится воды и пыли: защита — по стандарту IPX7. Но это если закрыта заглушка под microUSB и 3,5-миллиметровый аудиоджек. Да, Bluetooth-колонка способна проигрывать музыку по проводу, тогда как современные смартфоны массово этой опции лишаются. Устройство на одном заряде исполняет музыку или подкаст десять часов без перерывов. Для походов самое то.Рюкзак с дисплеем Pixel OneЦена: от 7500 рублейХоть Cyberpunk 2077 и провалился с треском, футуристичные девайсы вниманием не обделены. Например, одежда или сумки с применением LED. Пока еще далеко до недорогих гибких панелей, но уже есть интересные изделия вроде рюкзака Pixel On. На экран из цветных светодиодов можно выводить любое изображение, текст или анимацию — отличная возможность для самовыражения, надо только подключить к рюкзаку смартфон с нужным софтом. Питание экрана — от внешнего аккумулятора, который придется постоянно носить в рюкзаке. Вызывает вопрос то, насколько дисплей сумки живуч под дождем или мокрым снегом. В остальном же это обычный рюкзак на 25 литров.Ретроконсоль Sega Mega Drive MiniЦена: от 8500 рублейБум на ретроконсоли, представляющие собой мини-копии легендарных игровых приставок 1980-90-х, немного поутих. Но интерес к ним сохраняется — переиздания от Nintendo и Sony уже стали предметом коллекционирования. Sega, особенно милая русскому геймеру, свою ретроконсоль Mega Drive Mini выпустила позже всех ограниченной серией, но ее еще можно встретить в продаже, правда, только европейские и азиатские версии. Разумеется, приставка не умеет работать с раритетными картриджами — в консоль зашиты более 40 игр вроде Street Fighter II и Sonic. При желании можно добавить и другие тайтлы или даже установить эмулятор другой ретроконсоли. В комплекте два трехкнопочных джойстика, подключаемых по USB. Смартфон Xiaomi Redmi 9Цена: от 11 000 рублейВездесущей Xiaomi в 2020 году удалось создать один из самых сбалансированных недорогих смартфонов на рынке — Redmi 9. Бюджетная трубка получила практически все атрибуты современного смартфона. Большой 6,53-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS с разрешением 2340 x 1080 пикселей, хоть и не самый яркий, но в солнечный день информация читаема. Процессор — MediaTek Helio G80, решение относительно прямых конкурентов мощное. Четыре камеры, две из которых — на 13 и 8 Мп — неплохо снимают даже без сторонних приложений. Наконец, здесь есть NFC и огромная батарейка на 5000 мАч. Недостатков у смартфона совсем немного — корпус простоват, а датчик приближения на некоторых экземплярах "живет своей жизнью" при звонках.Наушники Apple AirPodsЦена: от 12 500 рублейКлассика tws-наушников от Apple. Хотя цена гарнитуры может показаться несколько завышенной на фоне прямых конкурентов, но для тех, кто погружен в "яблочную" экосистему, AirPods незаменимы. Тем более все-таки есть ряд преимуществ — в частности, отличные микрофоны, из лучших на рынке. Фактически именно AirPods сделали историей моногарнитуры Bluetooth, которые были так популярны пять лет назад. При совокупной автономности в 24 часа наушники проработают без подзарядки целую неделю. Особенно удобна модель с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку. Правда, с устройствами на Android гарнитура полностью не раскроется.Умные часы Amazfit GTR 2Цена: от 13 000Эта модель смарт-часов от известного производителя носимой электроники Amazfit представлена как в российском ретейле ("М.Видео", ДНС и прочие), так и на интернет-площадках. Предлагается в двух версиях — алюминиевой и стальной. Отличаются они и материалом корпуса, и ремешками: силикон против кожи. Версия из стали ощутимо дороже, однако на этом разница и заканчивается. Часы измеряют пульс, считают пройденные шаги и, по последней моде, определяют насыщение крови кислородом. Производитель честно предупреждает, что пульсоксиметр не является медицинским прибором. В Amazfit GTR 2 россыпь спортивных режимов, в том числе и для плавания — защита от воды при погружении до 50 метров. Имеется собственный GPS-модуль, а значит, трек прогулки можно писать без участия смартфона. Как и слушать музыку: умное устройство располагает собственной памятью для аудиоконтента. То есть Bluetooth-наушники подключаются прямо к часам. Наконец, 47-миллиметровый круглый экран, выполненный по технологии AMOLED, способен работать в режиме Always-On. Именно его заслуга в том, что немаленькие часы не требуют подзарядки 14 дней. Недостатки — лишь отсутствие NFC, без которого невозможна бесконтактная оплата с устройства, да изредка встречающийся кривой перевод в приложении Zepp или на самих часах. Робот-пылесос Vitek VT-1804Цена: 14 500 рублейРоботы-пылесосы, умеющие создавать карту помещения, пока в диковинку. А ведь именно это делает их наиболее эффективными. Одна из самых доступных моделей с этой функцией — Vitek VT-1804. Робот с помощью лидаров делает карту буквально за несколько сеансов уборки, после чего лихо объезжает столы, шкафы и прочие неподвижные препятствия. Впрочем, машинное зрение неплохо справится и с внезапными преградами. Есть у VT-1804 и влажная уборка, но пока эта функция скорее "для галочки" — серьезные загрязнения роботу не по плечу. Для любителей тонкой настройки предусмотрено управление через смартфон. От одной зарядки устройство работает до двух часов, а на полную зарядку уходит больше трех часов.
https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html
https://ria.ru/20201210/smartfon-1588487099.html
https://ria.ru/20201029/umnye-chasy-1581902225.html
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samsung, xiaomi inc, google android, apple, nintendo , технологии

Эксперты рассказали о популярных на Новый год гаджетах-подарках

08:00 24.12.2020 (обновлено: 15:31 24.12.2020)
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / AntonioGuillemF
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Россияне, выбирая новогодние подарки, предпочитают умные гаджеты, утверждают эксперты "Яндекс.Маркет". Причем интерес к всевозможной электронике только растет, чему немало поспособствовал пандемийный 2020 год. О самых интересных устройствах по доступной цене — в обзоре РИА Новости.

Внешний аккумулятор Samsung EB-P1100C

Цена: от 1300 рублей
© SamsungSamsung EB-P1100C умеет быстро заряжать гаджеты
Samsung EB-P1100C - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Samsung
Samsung EB-P1100C умеет быстро заряжать гаджеты
Чем больше гаджетов, тем больше им нужно энергии. Так что внешняя зарядка вещь актуальная для любого, у кого есть хотя бы смартфон. Samsung EB-P1100C — современная "банка силы" с формальной емкостью в 10 000 мАч. Почему формальной? Дело в том, что любой аккумулятор отдает далеко не ту емкость, что получает. В случае с качественными внешними зарядками, с 10 000 мАч можно получить полезный объем 6 000-7 000 мАч. И этого достаточно, чтобы полтора-два раза зарядить типичный смартфон. Кроме того, тут есть быстрая зарядка, работающая не только с протоколом Samsung, но и с куда более распространенным Quick Charge 2.0. На корпусе аккумулятора три порта — два USB-A, через которые подключаются заряжаемые устройства, и один USB-C. В EB-P1100C этот порт задействован лишь для зарядки самого внешнего аккумулятора. Кстати, корпус у "банки" металлический, с довольно острыми гранями, так что стоит быть осторожным, кладя ее в сумку с вещами, — есть риск их поцарапать.

Беспроводная мышь Logitech M330 Silent

Цена: от 1900 рублей
© LogitechLogitech M330 Silent подойдет для ценителей тишины
Logitech M330 Silent - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Logitech
Logitech M330 Silent подойдет для ценителей тишины
Компьютерная мышь лишней не бывает, особенно беспроводная с беззвучными переключателями под кнопками. Одна из самых популярных — Logitech M330 Silent. С таким контроллером, как у нее, можно работать даже ночью, не боясь разбудить домочадцев. Разрешение оптического сенсора — 1000 dpi, чего хватит для большинства типичных задач. Огромная автономность — на одной батарейке AA устройство гарантированно проработает до 12 месяцев. Нет Bluetooth и соединение обеспечивается по радиоканалу, но "синий зуб" увеличил бы цену и добавил некоторые ограничения.

Портативная колонка JBL Clip 3

Цена: от 2800 рублей
© JBLJBL Clip 3 хоть и маленькая, но громкая и крепкая колонка
JBL Clip 3 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© JBL
JBL Clip 3 хоть и маленькая, но громкая и крепкая колонка
Современная Bluetooth-колонка обрадует не только школьника, раздражающего соседей громкими поп-концертами. А JBL Clip 3 интересна вдвойне, ведь серия Clip рассчитана на походные условия. На это недвусмысленно намекает металлический карабин, с помощью которого акустику легко прикрепить, например, к рюкзаку. Колонка не боится воды и пыли: защита — по стандарту IPX7. Но это если закрыта заглушка под microUSB и 3,5-миллиметровый аудиоджек. Да, Bluetooth-колонка способна проигрывать музыку по проводу, тогда как современные смартфоны массово этой опции лишаются. Устройство на одном заряде исполняет музыку или подкаст десять часов без перерывов. Для походов самое то.
Bluetooth технология - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00Наука
Скрытые функции Bluetooth: на что способна эта технология

Рюкзак с дисплеем Pixel One

Цена: от 7500 рублей
© PixelPixel One - рюкзак с настоящим экраном
Pixel One - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Pixel
Pixel One - рюкзак с настоящим экраном
Хоть Cyberpunk 2077 и провалился с треском, футуристичные девайсы вниманием не обделены. Например, одежда или сумки с применением LED. Пока еще далеко до недорогих гибких панелей, но уже есть интересные изделия вроде рюкзака Pixel On. На экран из цветных светодиодов можно выводить любое изображение, текст или анимацию — отличная возможность для самовыражения, надо только подключить к рюкзаку смартфон с нужным софтом. Питание экрана — от внешнего аккумулятора, который придется постоянно носить в рюкзаке. Вызывает вопрос то, насколько дисплей сумки живуч под дождем или мокрым снегом. В остальном же это обычный рюкзак на 25 литров.

Ретроконсоль Sega Mega Drive Mini

Цена: от 8500 рублей
© SegaSega Mega Drive Mini вызовет ностальгию у тех, кто рос в 90-е
Sega Mega Drive Mini - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Sega
Sega Mega Drive Mini вызовет ностальгию у тех, кто рос в 90-е
Бум на ретроконсоли, представляющие собой мини-копии легендарных игровых приставок 1980-90-х, немного поутих. Но интерес к ним сохраняется — переиздания от Nintendo и Sony уже стали предметом коллекционирования. Sega, особенно милая русскому геймеру, свою ретроконсоль Mega Drive Mini выпустила позже всех ограниченной серией, но ее еще можно встретить в продаже, правда, только европейские и азиатские версии. Разумеется, приставка не умеет работать с раритетными картриджами — в консоль зашиты более 40 игр вроде Street Fighter II и Sonic. При желании можно добавить и другие тайтлы или даже установить эмулятор другой ретроконсоли. В комплекте два трехкнопочных джойстика, подключаемых по USB.

Смартфон Xiaomi Redmi 9

Цена: от 11 000 рублей
© XiaomiRedmi 9 - недорогой смартфон с широким функционалом
Redmi 9 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Xiaomi
Redmi 9 - недорогой смартфон с широким функционалом
Вездесущей Xiaomi в 2020 году удалось создать один из самых сбалансированных недорогих смартфонов на рынке — Redmi 9. Бюджетная трубка получила практически все атрибуты современного смартфона. Большой 6,53-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS с разрешением 2340 x 1080 пикселей, хоть и не самый яркий, но в солнечный день информация читаема. Процессор — MediaTek Helio G80, решение относительно прямых конкурентов мощное. Четыре камеры, две из которых — на 13 и 8 Мп — неплохо снимают даже без сторонних приложений. Наконец, здесь есть NFC и огромная батарейка на 5000 мАч. Недостатков у смартфона совсем немного — корпус простоват, а датчик приближения на некоторых экземплярах "живет своей жизнью" при звонках.
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00Наука
Какой недорогой смартфон выбрать в 2020 году: семь популярных моделей

Наушники Apple AirPods

Цена: от 12 500 рублей
© Фото : AppleВторое поколение Apple AirPods сохранило форму предшественника
Новая модель беспроводных наушников AirPods - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : Apple
Второе поколение Apple AirPods сохранило форму предшественника
Классика tws-наушников от Apple. Хотя цена гарнитуры может показаться несколько завышенной на фоне прямых конкурентов, но для тех, кто погружен в "яблочную" экосистему, AirPods незаменимы. Тем более все-таки есть ряд преимуществ — в частности, отличные микрофоны, из лучших на рынке. Фактически именно AirPods сделали историей моногарнитуры Bluetooth, которые были так популярны пять лет назад. При совокупной автономности в 24 часа наушники проработают без подзарядки целую неделю. Особенно удобна модель с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку. Правда, с устройствами на Android гарнитура полностью не раскроется.

Умные часы Amazfit GTR 2

Цена: от 13 000
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Amazfit GTR 2 умеет измерять насыщение кислородом крови

Amazfit GTR 2
1 из 3

Amazfit GTR 2 умеет измерять насыщение кислородом крови

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© Фото : Кирилл Каримов

Версия в стальном корпусе

Amazfit GTR 2
2 из 3

Версия в стальном корпусе

© Фото : Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

AMOLED-дисплей хорошо читается на улице

Amazfit GTR 2
3 из 3

AMOLED-дисплей хорошо читается на улице

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 3

Amazfit GTR 2 умеет измерять насыщение кислородом крови

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 3

Версия в стальном корпусе

© Фото : Кирилл Каримов
3 из 3

AMOLED-дисплей хорошо читается на улице

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Эта модель смарт-часов от известного производителя носимой электроники Amazfit представлена как в российском ретейле ("М.Видео", ДНС и прочие), так и на интернет-площадках. Предлагается в двух версиях — алюминиевой и стальной. Отличаются они и материалом корпуса, и ремешками: силикон против кожи. Версия из стали ощутимо дороже, однако на этом разница и заканчивается. Часы измеряют пульс, считают пройденные шаги и, по последней моде, определяют насыщение крови кислородом. Производитель честно предупреждает, что пульсоксиметр не является медицинским прибором. В Amazfit GTR 2 россыпь спортивных режимов, в том числе и для плавания — защита от воды при погружении до 50 метров. Имеется собственный GPS-модуль, а значит, трек прогулки можно писать без участия смартфона. Как и слушать музыку: умное устройство располагает собственной памятью для аудиоконтента. То есть Bluetooth-наушники подключаются прямо к часам. Наконец, 47-миллиметровый круглый экран, выполненный по технологии AMOLED, способен работать в режиме Always-On. Именно его заслуга в том, что немаленькие часы не требуют подзарядки 14 дней. Недостатки — лишь отсутствие NFC, без которого невозможна бесконтактная оплата с устройства, да изредка встречающийся кривой перевод в приложении Zepp или на самих часах.
В магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 08:00Наука
Лучшие смарт-часы: семь интересных моделей 2020 года

Робот-пылесос Vitek VT-1804

Цена: 14 500 рублей
© VitekVitek VT-1804 умеет строить карту помещения
Vitek VT-1804 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Vitek
Vitek VT-1804 умеет строить карту помещения
Роботы-пылесосы, умеющие создавать карту помещения, пока в диковинку. А ведь именно это делает их наиболее эффективными. Одна из самых доступных моделей с этой функцией — Vitek VT-1804. Робот с помощью лидаров делает карту буквально за несколько сеансов уборки, после чего лихо объезжает столы, шкафы и прочие неподвижные препятствия. Впрочем, машинное зрение неплохо справится и с внезапными преградами. Есть у VT-1804 и влажная уборка, но пока эта функция скорее "для галочки" — серьезные загрязнения роботу не по плечу. Для любителей тонкой настройки предусмотрено управление через смартфон. От одной зарядки устройство работает до двух часов, а на полную зарядку уходит больше трех часов.
 
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