https://ria.ru/20201224/frilansery-1590667357.html
Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
Число фрилансеров в России за год выросло на 76%, в целом в 2020 году они смогли заработать более 110 миллионов рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:25
2020-12-24T07:25
2020-12-24T07:26
россия
новая москва
москва
исследование
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общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число фрилансеров в России за год выросло на 76%, в целом в 2020 году они смогли заработать более 110 миллионов рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech.Наибольший прирост фрилансеров в 2020 году замечен в категориях "Тексты" (321%), "Менеджмент" (240%), "Переводы" (234%) и "Мобильные приложения" (171%). Среди заказчиков наибольший прирост зафиксирован в категориях "Аудио/Видео" (130%), "Разработка игр" (104%) и "Обучение и консультации" (90%)."Топ-3 категорий по числу заказов фрилансерам остаются неизменным последние два года: это "Разработка сайтов", "Дизайн и Арт" и "Тексты". Тем не менее в 2020 запрос клиентов на услуги в категории "Разработка игр" вырос практически вдвое - на 93% в сравнении с прошлым годом. Всплеск по числу заказов пришелся на апрель-май, период активной самоизоляции, когда людям пришлось много времени провести дома. Прирост заказов в категории "Аудио/Видео" год к году составил 57%, повышенный интерес к такому виду услуг был характерен в течение всего года" - прокомментировал исполнительный директор биржи FL.ru Анатолий Орлов.Дороже всего в 2020 году стоили заказы из категорий "Мобильные приложения" (средний чек - 13 863 рубля), "Оптимизация (SEO)" (10 178 рублей), Архитектура/Интерьер (8356 рублей). "Самыми дорогими заказами в 2020 году стал проект по разработке "с нуля" сайта букмекерской компании, его оценили в 650 тысяч рублей, в 370 тысяч рублей - создание мобильного приложения с элементами Augmented Reality (AR) и Computer Vision, а в 320 тысяч рублей - редизайн сайта интернет-магазина бытовой техники",- отметил Орлов.Среди задач, не требующих навыков программирования, самую высокую цену предлагали за продвижение сайта в "топ" поисковой выдачи - 150 тысяч рублей, перевод кулинарной книги с английского на итальянский - 104 400 рубля, дизайн интерьера квартиры в Новой Москве - 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201223/nalog-1590611732.html
https://ria.ru/20201021/podrostki-1580747459.html
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россия, новая москва, москва, исследование, технологии, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число фрилансеров в России за год выросло на 76%, в целом в 2020 году они смогли заработать более 110 миллионов рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech.
"Число новых исполнителей выросло на 76% по сравнению с 2019 годом. С начала года на своих услугах они заработали более 110 миллионов рублей. Количество новых заказчиков фриланс-услуг также выросло в сравнении с 2019 годом - рост составил 38%", - говорится в документе, основанном на анализе данных компании FL.ru за 2019-2020 годы.
Наибольший прирост фрилансеров в 2020 году замечен в категориях "Тексты" (321%), "Менеджмент" (240%), "Переводы" (234%) и "Мобильные приложения" (171%). Среди заказчиков наибольший прирост зафиксирован в категориях "Аудио/Видео" (130%), "Разработка игр" (104%) и "Обучение и консультации" (90%).
"Топ-3 категорий по числу заказов фрилансерам остаются неизменным последние два года: это "Разработка сайтов", "Дизайн и Арт" и "Тексты". Тем не менее в 2020 запрос клиентов на услуги в категории "Разработка игр" вырос практически вдвое - на 93% в сравнении с прошлым годом. Всплеск по числу заказов пришелся на апрель-май, период активной самоизоляции, когда людям пришлось много времени провести дома. Прирост заказов в категории "Аудио/Видео" год к году составил 57%, повышенный интерес к такому виду услуг был характерен в течение всего года" - прокомментировал исполнительный директор биржи FL.ru Анатолий Орлов.
Дороже всего в 2020 году стоили заказы из категорий "Мобильные приложения" (средний чек - 13 863 рубля), "Оптимизация (SEO)" (10 178 рублей), Архитектура/Интерьер (8356 рублей). "Самыми дорогими заказами в 2020 году стал проект по разработке "с нуля" сайта букмекерской компании, его оценили в 650 тысяч рублей, в 370 тысяч рублей - создание мобильного приложения с элементами Augmented Reality (AR) и Computer Vision, а в 320 тысяч рублей - редизайн сайта интернет-магазина бытовой техники",- отметил Орлов.
Среди задач, не требующих навыков программирования, самую высокую цену предлагали за продвижение сайта в "топ" поисковой выдачи - 150 тысяч рублей, перевод кулинарной книги с английского на итальянский - 104 400 рубля, дизайн интерьера квартиры в Новой Москве
- 100 тысяч рублей.