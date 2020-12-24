https://ria.ru/20201224/frilansery-1590667357.html

Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России

Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России

Число фрилансеров в России за год выросло на 76%, в целом в 2020 году они смогли заработать более 110 миллионов рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:25

2020-12-24T07:25

2020-12-24T07:26

россия

новая москва

москва

исследование

технологии

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число фрилансеров в России за год выросло на 76%, в целом в 2020 году они смогли заработать более 110 миллионов рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech.Наибольший прирост фрилансеров в 2020 году замечен в категориях "Тексты" (321%), "Менеджмент" (240%), "Переводы" (234%) и "Мобильные приложения" (171%). Среди заказчиков наибольший прирост зафиксирован в категориях "Аудио/Видео" (130%), "Разработка игр" (104%) и "Обучение и консультации" (90%)."Топ-3 категорий по числу заказов фрилансерам остаются неизменным последние два года: это "Разработка сайтов", "Дизайн и Арт" и "Тексты". Тем не менее в 2020 запрос клиентов на услуги в категории "Разработка игр" вырос практически вдвое - на 93% в сравнении с прошлым годом. Всплеск по числу заказов пришелся на апрель-май, период активной самоизоляции, когда людям пришлось много времени провести дома. Прирост заказов в категории "Аудио/Видео" год к году составил 57%, повышенный интерес к такому виду услуг был характерен в течение всего года" - прокомментировал исполнительный директор биржи FL.ru Анатолий Орлов.Дороже всего в 2020 году стоили заказы из категорий "Мобильные приложения" (средний чек - 13 863 рубля), "Оптимизация (SEO)" (10 178 рублей), Архитектура/Интерьер (8356 рублей). "Самыми дорогими заказами в 2020 году стал проект по разработке "с нуля" сайта букмекерской компании, его оценили в 650 тысяч рублей, в 370 тысяч рублей - создание мобильного приложения с элементами Augmented Reality (AR) и Computer Vision, а в 320 тысяч рублей - редизайн сайта интернет-магазина бытовой техники",- отметил Орлов.Среди задач, не требующих навыков программирования, самую высокую цену предлагали за продвижение сайта в "топ" поисковой выдачи - 150 тысяч рублей, перевод кулинарной книги с английского на итальянский - 104 400 рубля, дизайн интерьера квартиры в Новой Москве - 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201223/nalog-1590611732.html

https://ria.ru/20201021/podrostki-1580747459.html

россия

новая москва

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новая москва, москва, исследование, технологии, общество