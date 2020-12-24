https://ria.ru/20201224/fricker-1590594424.html
Актриса из "Один дома 2" пожаловалась на одиночество
Актриса из "Один дома 2" пожаловалась на одиночество
Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли птичницы в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в беседе с ведущим радиопрограммы The Ray... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T06:27
2020-12-24T06:27
2020-12-24T06:27
шоубиз
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590595268_0:0:2319:1304_1920x0_80_0_0_f88a48bb4153d2bd7e0aa1845589f1f1.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли птичницы в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в беседе с ведущим радиопрограммы The Ray D'Arcy show пожаловалась на одиночество, сообщает People. Обладательница премии "Оскар" призналась, что в праздник выключает телефон и задвигает шторы. Она заранее записывает несколько хороших программ и смотрит их "на пару" со своей собакой. "Я не хочу, чтобы это звучало плохо, но это совсем другое Рождество. Вот и все", – подчеркнула актриса. Когда ведущий Рэй Д'Арси отметил, что многие семьи будут смотреть знаменитый сиквел с ее участием, Фрикер ответила: "Ну, если посмотреть, птичница тоже была очень одинока".Вспоминая работу в этом фильме, 75-летняя актриса призналась, что не общается со своим коллегой Маколеем Калкиным, хотя время от времени вспоминает о нем. "Я переживаю за него, но связь не поддерживаю", – рассказала она.
https://ria.ru/20201116/odin-doma-1584477099.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590595268_18:0:1757:1304_1920x0_80_0_0_c415cb8807db25cb75ac4577febbbf67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости
. Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли птичницы в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в беседе с ведущим радиопрограммы The Ray D'Arcy show пожаловалась на одиночество, сообщает
People.
"Я бы солгала, если бы сказала, что это будет хорошее и счастливое Рождество. Я старая и живу одна. Это печально", – сказала Фрикер, добавив, что и предыдущие рождественские каникулы она провела в одиночестве.
Обладательница премии "Оскар" призналась, что в праздник выключает телефон и задвигает шторы. Она заранее записывает несколько хороших программ и смотрит их "на пару" со своей собакой.
"Я не хочу, чтобы это звучало плохо, но это совсем другое Рождество. Вот и все", – подчеркнула актриса.
Когда ведущий Рэй Д'Арси отметил, что многие семьи будут смотреть знаменитый сиквел с ее участием, Фрикер ответила: "Ну, если посмотреть, птичница тоже была очень одинока".
Вспоминая работу в этом фильме, 75-летняя актриса призналась, что не общается со своим коллегой Маколеем Калкиным, хотя время от времени вспоминает о нем. "Я переживаю за него, но связь не поддерживаю", – рассказала она.