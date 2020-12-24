https://ria.ru/20201224/fricker-1590594424.html

Актриса из "Один дома 2" пожаловалась на одиночество

Актриса из "Один дома 2" пожаловалась на одиночество

Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли птичницы в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в беседе с ведущим радиопрограммы The Ray... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T06:27

2020-12-24T06:27

2020-12-24T06:27

шоубиз

кино и сериалы

новости культуры

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590595268_0:0:2319:1304_1920x0_80_0_0_f88a48bb4153d2bd7e0aa1845589f1f1.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли птичницы в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в беседе с ведущим радиопрограммы The Ray D'Arcy show пожаловалась на одиночество, сообщает People. Обладательница премии "Оскар" призналась, что в праздник выключает телефон и задвигает шторы. Она заранее записывает несколько хороших программ и смотрит их "на пару" со своей собакой. "Я не хочу, чтобы это звучало плохо, но это совсем другое Рождество. Вот и все", – подчеркнула актриса. Когда ведущий Рэй Д'Арси отметил, что многие семьи будут смотреть знаменитый сиквел с ее участием, Фрикер ответила: "Ну, если посмотреть, птичница тоже была очень одинока".Вспоминая работу в этом фильме, 75-летняя актриса призналась, что не общается со своим коллегой Маколеем Калкиным, хотя время от времени вспоминает о нем. "Я переживаю за него, но связь не поддерживаю", – рассказала она.

https://ria.ru/20201116/odin-doma-1584477099.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды