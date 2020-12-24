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Актриса из "Один дома 2" пожаловалась на одиночество
Актриса из "Один дома 2" пожаловалась на одиночество
Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли птичницы в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в беседе с ведущим радиопрограммы The Ray... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T06:27
2020-12-24T06:27
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли птичницы в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в беседе с ведущим радиопрограммы The Ray D'Arcy show пожаловалась на одиночество, сообщает People. Обладательница премии "Оскар" призналась, что в праздник выключает телефон и задвигает шторы. Она заранее записывает несколько хороших программ и смотрит их "на пару" со своей собакой. "Я не хочу, чтобы это звучало плохо, но это совсем другое Рождество. Вот и все", – подчеркнула актриса. Когда ведущий Рэй Д'Арси отметил, что многие семьи будут смотреть знаменитый сиквел с ее участием, Фрикер ответила: "Ну, если посмотреть, птичница тоже была очень одинока".Вспоминая работу в этом фильме, 75-летняя актриса призналась, что не общается со своим коллегой Маколеем Калкиным, хотя время от времени вспоминает о нем. "Я переживаю за него, но связь не поддерживаю", – рассказала она.
https://ria.ru/20201116/odin-doma-1584477099.html
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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды

Актриса из "Один дома 2" пожаловалась на одиночество

06:27 24.12.2020
 
© 20th Century Fox Film Corporation (1992)Кадр из фильма "Один дома 2"
Кадр из фильма Один дома 2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© 20th Century Fox Film Corporation (1992)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли птичницы в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в беседе с ведущим радиопрограммы The Ray D'Arcy show пожаловалась на одиночество, сообщает People.

"Я бы солгала, если бы сказала, что это будет хорошее и счастливое Рождество. Я старая и живу одна. Это печально", – сказала Фрикер, добавив, что и предыдущие рождественские каникулы она провела в одиночестве.

Обладательница премии "Оскар" призналась, что в праздник выключает телефон и задвигает шторы. Она заранее записывает несколько хороших программ и смотрит их "на пару" со своей собакой.
"Я не хочу, чтобы это звучало плохо, но это совсем другое Рождество. Вот и все", – подчеркнула актриса.
Когда ведущий Рэй Д'Арси отметил, что многие семьи будут смотреть знаменитый сиквел с ее участием, Фрикер ответила: "Ну, если посмотреть, птичница тоже была очень одинока".
Вспоминая работу в этом фильме, 75-летняя актриса призналась, что не общается со своим коллегой Маколеем Калкиным, хотя время от времени вспоминает о нем. "Я переживаю за него, но связь не поддерживаю", – рассказала она.
Кадр из фильма Один дома - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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