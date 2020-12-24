https://ria.ru/20201224/frantsiya-1590830603.html

Во Франции выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки

Во Франции выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных заболевших коронавирусом во Франции за сутки составило 21 634, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique в четверг. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T21:27

2020-12-24T21:27

2020-12-24T21:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кампания (италия)

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590421563_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_77acf5715eb76fd6ca62ad92e3df2d13.jpg

ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом во Франции за сутки составило 21 634, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique в четверг.Общее число заразивших с начала эпидемии составляет более 2,5 миллиона человек, умерли свыше 62 тысяч.За прошедшие сутки в больницах скончались 292 человека.В течение последней недели были госпитализированы 8,7 тысячи человек, из них 1179 попали в реанимацию.Для сдерживания эпидемии с 15 декабря во Франции действует комендантский час с 20.00 до 06.00. С конца октября по 15 декабря в стране был повторно введён карантин.Кампания по вакцинации от COVID-19 стартует во Франции с 27 декабря. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

кампания (италия)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кампания (италия), франция, в мире