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Во Франции выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Во Франции выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных заболевших коронавирусом во Франции за сутки составило 21 634, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique в четверг. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T21:27
2020-12-24T21:27
2020-12-24T21:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кампания (италия)
франция
в мире
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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом во Франции за сутки составило 21 634, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique в четверг.Общее число заразивших с начала эпидемии составляет более 2,5 миллиона человек, умерли свыше 62 тысяч.За прошедшие сутки в больницах скончались 292 человека.В течение последней недели были госпитализированы 8,7 тысячи человек, из них 1179 попали в реанимацию.Для сдерживания эпидемии с 15 декабря во Франции действует комендантский час с 20.00 до 06.00. С конца октября по 15 декабря в стране был повторно введён карантин.Кампания по вакцинации от COVID-19 стартует во Франции с 27 декабря. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, кампания (италия), франция, в мире
ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости.
Число выявленных заболевших коронавирусом во Франции
за сутки составило 21 634, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique в четверг.
Общее число заразивших с начала эпидемии составляет более 2,5 миллиона человек, умерли свыше 62 тысяч.
За прошедшие сутки в больницах скончались 292 человека.
В течение последней недели были госпитализированы 8,7 тысячи человек, из них 1179 попали в реанимацию.
Для сдерживания эпидемии с 15 декабря во Франции действует комендантский час с 20.00 до 06.00. С конца октября по 15 декабря в стране был повторно введён карантин.
Кампания
по вакцинации от COVID-19 стартует во Франции с 27 декабря.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.