https://ria.ru/20201224/fotograf-1590762012.html

В Ливане убили фотографа, снимавшего последствия взрыва в порту Бейрута

В Ливане убили фотографа, снимавшего последствия взрыва в порту Бейрута

Фотограф Джозеф Баджани, снимавший на месте взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа, был застрелен в понедельник неизвестными в поселении Каххаля,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:07

2020-12-24T15:07

2020-12-24T15:07

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БЕЙРУТ, 24 дек - РИА Новости. Фотограф Джозеф Баджани, снимавший на месте взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа, был застрелен в понедельник неизвестными в поселении Каххаля, сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид".По данным телеканала, спецслужбам удалось определить место нахождения погибшего, отследив его телефон, что в свою очередь помогло получить записи с камер видео наблюдения на месте преступления. По предварительным данным, убийц было двое. Они подъехали к фотографу в тот момент, когда он садился в свою машину, и расстреляли в упор.Муниципалитет поселения Киматия, откуда родом Баджани, призвал службы безопасности страны оперативно провести розыскные мероприятия и задержать всех причастных к убийству фотографа.Также глава муниципалитета Киматия, обращаясь к СМИ, попросил с осторожностью публиковать какие-либо недостоверные детали, связанные с преступлением, и дождаться официального заявления общей безопасности.По данным СМИ, Баджани работал фотографом в одной из телекоммуникационных компаний, а также по некоторым данным был аккредитованным фотографом в одной из служб безопасности страны. Согласно данным телеканала "Аль-Хурра", Баджани в последнее время снимал место взрыва в порту Бейрута. Убийство получило широкий резонанс среди ливанской общественности.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.

https://ria.ru/20201210/vzryv-1588622223.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/beyrut-1578100043.html

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бейрут, ливан, в мире