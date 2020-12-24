https://ria.ru/20201224/finansirovanie-1590687581.html
ЕР обеспечит контроль за финансированием медучреждений в начале года
ЕР обеспечит контроль за финансированием медучреждений в начале года
"Единая Россия" обеспечит контроль за финансированием медучреждений в начале 2021 года, сообщил координатор партпроекта ЕР "Здоровое будущее", глава комитета... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:33
2020-12-24T10:33
2020-12-24T10:33
дмитрий морозов
сергей морозов (политик)
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Единая Россия" обеспечит контроль за финансированием медучреждений в начале 2021 года, сообщил координатор партпроекта ЕР "Здоровое будущее", глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.В среду состоялось совместное заседание Госсовета РФ и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте. На нем, в том числе, обсуждались вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. По итогам заседания Морозов отметил, что начало года всегда было проблемным для региональных бюджетов, но сбоев в финансировании сферы здравоохранения нельзя допустить. Важно, чтобы региональные программы развития начали реализовываться с первого января, отметил он.Он подчеркнул, что ЕР в рамках партийного проекта "Здоровое будущее" держит вопросы обеспечения финансирования системы здравоохранения на постоянном контроле.
https://ria.ru/20201221/mishustin-1590175156.html
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дмитрий морозов, сергей морозов (политик), госдума рф, единая россия