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https://ria.ru/20201224/exorcist-1590626955.html
Режиссер "Хэллоуина" снимет перезапуск "Экзорциста"
Режиссер "Хэллоуина" снимет перезапуск "Экзорциста"
Режиссер Дэвид Гордон Грин ведет переговоры о съемках нового "Экзорциста", сообщает Observer. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T04:39
2020-12-24T04:39
культура
кино и сериалы
новости культуры
оскар (премия)
уильям фридкин
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Режиссер Дэвид Гордон Грин ведет переговоры о съемках нового "Экзорциста", сообщает Observer. "Экзорцист" рассказывает историю 12-летней девочки, в которую вселился дьявол. Оригинальный фильм, заработавший в мировом прокате 193 миллиона долларов, снял в 1973 году Уильям Фридкин. В новом проекте он не будет принимать участие. Несмотря на критику экспертов, картина была самой прибыльной лентой с рейтингом R (содержит сексуальные сцены, фрагменты с насилием, нецензурную брань, эпизоды употребления наркотиков по классификации Американской киноассоциации) пока в 2017 "Оно" не побил ее рекорд. "Экзорцист" стал первым ужастиком, номинированным на премию "Оскар" в категории "лучший фильм" (всего в 1974 у него было десять номинаций — и две золотых статуэтки за "лучший адаптированный сценарий" и "лучший звук"). Сейчас Грин снимает сиквелы своего "Хэллоуина" (2018) : "Хэллоуин убивает" (его премьера ожидается в 2021 году) и "Хэллоуин заканчивается" (релиз запланирован на 2022 год.)Пока непонятно, выйдет ли новый "Экзорцист" до или после предстоящих фильмов про Хэллоуин.
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кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), уильям фридкин

Режиссер "Хэллоуина" снимет перезапуск "Экзорциста"

04:39 24.12.2020
 
© Hoya Productions, 1973Фотография с постера фильма "Экзорцист"
Фотография с постера фильма Экзорцист - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Hoya Productions, 1973
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Режиссер Дэвид Гордон Грин ведет переговоры о съемках нового "Экзорциста", сообщает Observer.
"Экзорцист" рассказывает историю 12-летней девочки, в которую вселился дьявол. Оригинальный фильм, заработавший в мировом прокате 193 миллиона долларов, снял в 1973 году Уильям Фридкин. В новом проекте он не будет принимать участие.
Несмотря на критику экспертов, картина была самой прибыльной лентой с рейтингом R (содержит сексуальные сцены, фрагменты с насилием, нецензурную брань, эпизоды употребления наркотиков по классификации Американской киноассоциации) пока в 2017 "Оно" не побил ее рекорд.
"Экзорцист" стал первым ужастиком, номинированным на премию "Оскар" в категории "лучший фильм" (всего в 1974 у него было десять номинаций — и две золотых статуэтки за "лучший адаптированный сценарий" и "лучший звук").
Сейчас Грин снимает сиквелы своего "Хэллоуина" (2018) : "Хэллоуин убивает" (его премьера ожидается в 2021 году) и "Хэллоуин заканчивается" (релиз запланирован на 2022 год.)
Пока непонятно, выйдет ли новый "Экзорцист" до или после предстоящих фильмов про Хэллоуин.
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КультураКино и сериалыНовости культурыОскар (премия)Уильям Фридкин
 
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