https://ria.ru/20201224/exorcist-1590626955.html

Режиссер "Хэллоуина" снимет перезапуск "Экзорциста"

Режиссер "Хэллоуина" снимет перезапуск "Экзорциста"

Режиссер Дэвид Гордон Грин ведет переговоры о съемках нового "Экзорциста", сообщает Observer. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T04:39

2020-12-24T04:39

2020-12-24T04:39

культура

кино и сериалы

новости культуры

оскар (премия)

уильям фридкин

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Режиссер Дэвид Гордон Грин ведет переговоры о съемках нового "Экзорциста", сообщает Observer. "Экзорцист" рассказывает историю 12-летней девочки, в которую вселился дьявол. Оригинальный фильм, заработавший в мировом прокате 193 миллиона долларов, снял в 1973 году Уильям Фридкин. В новом проекте он не будет принимать участие. Несмотря на критику экспертов, картина была самой прибыльной лентой с рейтингом R (содержит сексуальные сцены, фрагменты с насилием, нецензурную брань, эпизоды употребления наркотиков по классификации Американской киноассоциации) пока в 2017 "Оно" не побил ее рекорд. "Экзорцист" стал первым ужастиком, номинированным на премию "Оскар" в категории "лучший фильм" (всего в 1974 у него было десять номинаций — и две золотых статуэтки за "лучший адаптированный сценарий" и "лучший звук"). Сейчас Грин снимает сиквелы своего "Хэллоуина" (2018) : "Хэллоуин убивает" (его премьера ожидается в 2021 году) и "Хэллоуин заканчивается" (релиз запланирован на 2022 год.)Пока непонятно, выйдет ли новый "Экзорцист" до или после предстоящих фильмов про Хэллоуин.

https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), уильям фридкин