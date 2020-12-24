В Ереване полиция перекрыла дорогу к зданию правительства
09:52 24.12.2020 (обновлено: 09:56 24.12.2020)
© РИА Новости / Асатур ЕсаянцСотрудники полиции следят за соблюдением порядка во время акции протеста в Ереване
ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Подразделения МВД Армении перекрыли одну из дорог возле Дома правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили местные жители, это самая короткая улица в Ереване, она называется Мелик-Адамян, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник несколько тысяч человек собрались на главной площади Еревана с требованием отставки действующего премьера Армении Никола Пашиняна. Ближе к вечеру митингующие установили на месте проведения митинга палатки и металлические бочки, в которых развели огонь, чтобы согреться. Через день на площади прошел еще один митинг. Несколько десятков человек переночевали в палатках.
В четверг протестующие планируют заблокировать здание кабмина, чтобы сорвать заседание правительства, начало которого назначено на 10.00 мск. Один из лидеров протестов Гегам Манукян призвал начать акцию за час до этого.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.