https://ria.ru/20201224/erevan-1590682250.html

В Ереване полиция перекрыла дорогу к зданию правительства

В Ереване полиция перекрыла дорогу к зданию правительства

Подразделения МВД Армении перекрыли одну из дорог возле Дома правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:52

2020-12-24T09:52

2020-12-24T09:56

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Подразделения МВД Армении перекрыли одну из дорог возле Дома правительства, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили местные жители, это самая короткая улица в Ереване, она называется Мелик-Адамян, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник несколько тысяч человек собрались на главной площади Еревана с требованием отставки действующего премьера Армении Никола Пашиняна. Ближе к вечеру митингующие установили на месте проведения митинга палатки и металлические бочки, в которых развели огонь, чтобы согреться. Через день на площади прошел еще один митинг. Несколько десятков человек переночевали в палатках.В четверг протестующие планируют заблокировать здание кабмина, чтобы сорвать заседание правительства, начало которого назначено на 10.00 мск. Один из лидеров протестов Гегам Манукян призвал начать акцию за час до этого.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

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Ереван: полиция выставляет оцепление у дома правительства в ожидании акции против Пашиняна Полиция выставляет оцепление у входа в дом правительства в Ереване, где ожидается акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна 2020-12-24T09:52 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире