https://ria.ru/20201224/erevan-1590678721.html

В Ереване протестующие собрались у здания правительства

В Ереване протестующие собрались у здания правительства

Противники действующего премьера Армении Никола Пашиняна собрались у Дома правительства в центре Еревана, сотрудники МВД оцепили входы в здание, передает... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:28

2020-12-24T09:28

2020-12-24T10:12

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Противники действующего премьера Армении Никола Пашиняна собрались у Дома правительства в центре Еревана, сотрудники МВД оцепили входы в здание, передает корреспондент РИА Новости с места событий.К зданию правительства продолжают подходить люди.Усиленные наряды полиции, экипированные щитами и касками, оцепили входы в здание.Ситуация спокойная. Люди только собираются, не провоцируют правоохранителей и не выкрикивают лозунгов.Во вторник несколько тысяч человек собрались на главной площади Еревана с требованием отставки Пашиняна. Ближе к вечеру митингующие установили на месте проведения митинга палатки и металлические бочки, в которых развели огонь, чтобы согреться. Через день на площади прошел еще один митинг. Несколько десятков человек переночевали в палатках.В четверг протестующие планируют заблокировать здание кабмина, чтобы сорвать заседание правительства, начало которого назначено на 10.00 мск. Один из лидеров протестов Гегам Манукян призвал начать акцию за час до этого.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590214513.html

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Ереван: полиция выставляет оцепление у дома правительства в ожидании акции против Пашиняна Полиция выставляет оцепление у входа в дом правительства в Ереване, где ожидается акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна 2020-12-24T09:28 true PT0M21S

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никол пашинян, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире