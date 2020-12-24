https://ria.ru/20201224/ekran-1590713308.html
Ученые создали материал для смартфонов, который умеет регенерироваться
Ученые создали материал для смартфонов, который умеет регенерироваться
Южнокорейские ученые работают над материалом, способным восстанавливать трещины и сколы. Об исследовании команды Корейского института науки и технологий... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:27
2020-12-24T12:27
2020-12-24T13:00
наука
технологии
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Южнокорейские ученые работают над материалом, способным восстанавливать трещины и сколы. Об исследовании команды Корейского института науки и технологий сообщает Sciencealert.Разработчики создают бесцветный полиимид, который считается заменой классическому стеклу, прикрывающему экран. Подобный материал должен найти применение в гибких смартфонах, где использован складной экран.В материале использовано льняное масло, которое научили проникать в трещины, образовавшиеся при разрыве полимера. Когда вещество попадает в воздух, оно затвердевает, и материал полностью восстанавливает свои качества.До внедрения подобной технологии в гаджеты пока еще далеко, но перспективы у нее есть. Подобные полимеры могут использоваться не только в смартфонах, но и, например, в одежде или солнечных батареях.
https://ria.ru/20201224/gadzhety-1590201693.html
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технологии
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Южнокорейские ученые работают над материалом, способным восстанавливать трещины и сколы. Об исследовании команды Корейского института науки и технологий сообщает
Sciencealert.
Разработчики создают бесцветный полиимид, который считается заменой классическому стеклу, прикрывающему экран. Подобный материал должен найти применение в гибких смартфонах, где использован складной экран.
В материале использовано льняное масло, которое научили проникать в трещины, образовавшиеся при разрыве полимера. Когда вещество попадает в воздух, оно затвердевает, и материал полностью восстанавливает свои качества.
До внедрения подобной технологии в гаджеты пока еще далеко, но перспективы у нее есть. Подобные полимеры могут использоваться не только в смартфонах, но и, например, в одежде или солнечных батареях.