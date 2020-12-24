https://ria.ru/20201224/ekran-1590713308.html

Ученые создали материал для смартфонов, который умеет регенерироваться

Ученые создали материал для смартфонов, который умеет регенерироваться

Южнокорейские ученые работают над материалом, способным восстанавливать трещины и сколы. Об исследовании команды Корейского института науки и технологий... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:27

2020-12-24T12:27

2020-12-24T13:00

наука

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156020/84/1560208467_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_8f2725e48a9027c9602582c23f9e3b38.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Южнокорейские ученые работают над материалом, способным восстанавливать трещины и сколы. Об исследовании команды Корейского института науки и технологий сообщает Sciencealert.Разработчики создают бесцветный полиимид, который считается заменой классическому стеклу, прикрывающему экран. Подобный материал должен найти применение в гибких смартфонах, где использован складной экран.В материале использовано льняное масло, которое научили проникать в трещины, образовавшиеся при разрыве полимера. Когда вещество попадает в воздух, оно затвердевает, и материал полностью восстанавливает свои качества.До внедрения подобной технологии в гаджеты пока еще далеко, но перспективы у нее есть. Подобные полимеры могут использоваться не только в смартфонах, но и, например, в одежде или солнечных батареях.

https://ria.ru/20201224/gadzhety-1590201693.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии