https://ria.ru/20201224/ekonomika-1590746538.html

Путин заявил, что критического спада в экономике удалось не допустить

Путин заявил, что критического спада в экономике удалось не допустить

Правительству удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:07

2020-12-24T14:07

2020-12-24T14:16

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владимир путин

экономика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительству удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства", - заявил Путин на встрече с кабмином в четверг."Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Это тоже совершенно очевидно, смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали системные меры поддержки практически каждой отрасли. В целом смогли решить вопрос о защите людей", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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