https://ria.ru/20201224/ekonomika-1590746538.html
Путин заявил, что критического спада в экономике удалось не допустить
Путин заявил, что критического спада в экономике удалось не допустить
Правительству удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:07
2020-12-24T14:07
2020-12-24T14:16
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владимир путин
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительству удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства", - заявил Путин на встрече с кабмином в четверг."Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Это тоже совершенно очевидно, смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали системные меры поддержки практически каждой отрасли. В целом смогли решить вопрос о защите людей", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, экономика