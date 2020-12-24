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Путин заявил, что критического спада в экономике удалось не допустить
Путин заявил, что критического спада в экономике удалось не допустить
Правительству удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:07
2020-12-24T14:16
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экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительству удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства", - заявил Путин на встрече с кабмином в четверг."Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Это тоже совершенно очевидно, смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали системные меры поддержки практически каждой отрасли. В целом смогли решить вопрос о защите людей", - добавил глава государства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, экономика

Путин заявил, что критического спада в экономике удалось не допустить

14:07 24.12.2020 (обновлено: 14:16 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительству удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства", - заявил Путин на встрече с кабмином в четверг.
"Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Это тоже совершенно очевидно, смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали системные меры поддержки практически каждой отрасли. В целом смогли решить вопрос о защите людей", - добавил глава государства.
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