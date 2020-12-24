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В Новочебоксарске грузовик столкнулся с маршруткой
В Новочебоксарске грузовик столкнулся с маршруткой
Трое пассажиров маршрутки и ее водитель получили травмы при столкновении с грузовиком в Новочебоксарске, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 24.12.2020
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новочебоксарск
дтп
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Трое пассажиров маршрутки и ее водитель получили травмы при столкновении с грузовиком в Новочебоксарске, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.ДТП с участием КамАЗа и маршрутки произошло на Промышленной улице в четверг в 9.30."По предварительным данным, на перекрестке с неработающим светофором при повороте налево водитель грузовика не уступил дорогу маршрутке, которая двигалась прямо в сторону Химпрома. На момент столкновения в её салоне находилось три пассажира. Предварительно, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадал также водитель маршрутки", - говорится в сообщении.Сотрудниками Госавтоинспекции ведется работа по организации движения на участке дороги, где произошло ДТП.
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новочебоксарск, дтп, происшествия

В Новочебоксарске грузовик столкнулся с маршруткой

12:01 24.12.2020 (обновлено: 12:18 24.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской РеспубликеДТП с участием "КамАЗа" и маршрутки в Новочебоксарске
ДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Новочебоксарске - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской Республике
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Трое пассажиров маршрутки и ее водитель получили травмы при столкновении с грузовиком в Новочебоксарске, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
ДТП с участием КамАЗа и маршрутки произошло на Промышленной улице в четверг в 9.30.
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"По предварительным данным, на перекрестке с неработающим светофором при повороте налево водитель грузовика не уступил дорогу маршрутке, которая двигалась прямо в сторону Химпрома. На момент столкновения в её салоне находилось три пассажира. Предварительно, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадал также водитель маршрутки", - говорится в сообщении.
Сотрудниками Госавтоинспекции ведется работа по организации движения на участке дороги, где произошло ДТП.
© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской РеспубликеДТП с участием "КамАЗа" и маршрутки в Новочебоксарске
ДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Новочебоксарске
1 из 2
ДТП с участием "КамАЗа" и маршрутки в Новочебоксарске
© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской Республике
© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской РеспубликеДТП с участием "КамАЗа" и маршрутки в Новочебоксарске
ДТП с участием КамАЗа и маршрутки в Новочебоксарске
2 из 2
ДТП с участием "КамАЗа" и маршрутки в Новочебоксарске
© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской Республике
1 из 2
ДТП с участием "КамАЗа" и маршрутки в Новочебоксарске
© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской Республике
2 из 2
ДТП с участием "КамАЗа" и маршрутки в Новочебоксарске
© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской Республике
 
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