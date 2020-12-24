https://ria.ru/20201224/dtp-1590707125.html

В Новочебоксарске грузовик столкнулся с маршруткой

В Новочебоксарске грузовик столкнулся с маршруткой

Трое пассажиров маршрутки и ее водитель получили травмы при столкновении с грузовиком в Новочебоксарске, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:01

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новочебоксарск

дтп

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Трое пассажиров маршрутки и ее водитель получили травмы при столкновении с грузовиком в Новочебоксарске, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.ДТП с участием КамАЗа и маршрутки произошло на Промышленной улице в четверг в 9.30."По предварительным данным, на перекрестке с неработающим светофором при повороте налево водитель грузовика не уступил дорогу маршрутке, которая двигалась прямо в сторону Химпрома. На момент столкновения в её салоне находилось три пассажира. Предварительно, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадал также водитель маршрутки", - говорится в сообщении.Сотрудниками Госавтоинспекции ведется работа по организации движения на участке дороги, где произошло ДТП.

https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html

новочебоксарск

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новочебоксарск, дтп, происшествия