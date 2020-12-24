В США назвали договор СНВ-3 плохой сделкой
© AP Photo / Ronald ZakМаршалл Биллингсли
© AP Photo / Ronald Zak
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США не заинтересованы в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в существующем виде, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью, запись которого опубликована на сайте Фонда защиты демократии (Foundation for Defense Democracies, FDD).
"Мы не заинтересованы в том, чтобы просто продлить ДСНВ-3, этот договор, как я говорил, с трудом прошел в Сенате... Причина, почему было так много противников данного договора в Сенате, это то, что это была плохая сделка для США. (Договор) покрывал приблизительно 90% американских арсеналов и всего около 40% российского вооружения", - заявил Биллингсли.
"Мы объяснили русским, что мы не собираемся делать наших союзников по НАТО уязвимыми, мы не собираемся подвергать опасности американских граждан, проживающих в Европе, мы будет настаивать на том, что если будем продлевать ДСНВ-3, то мы сравняем соотношение и охватим все российские системы, которые на данный момент исключены из договора (заключенного администрацией бывшего президента США Барака) Обамы", - добавил он.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.