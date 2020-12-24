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В США назвали договор СНВ-3 плохой сделкой

В США назвали договор СНВ-3 плохой сделкой

США не заинтересованы в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в существующем виде, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:26

2020-12-24T09:26

2020-12-24T09:26

маршалл биллингсли

договор снв-3

дональд трамп

нато

барак обама

сша

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США не заинтересованы в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в существующем виде, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью, запись которого опубликована на сайте Фонда защиты демократии (Foundation for Defense Democracies, FDD)."Мы объяснили русским, что мы не собираемся делать наших союзников по НАТО уязвимыми, мы не собираемся подвергать опасности американских граждан, проживающих в Европе, мы будет настаивать на том, что если будем продлевать ДСНВ-3, то мы сравняем соотношение и охватим все российские системы, которые на данный момент исключены из договора (заключенного администрацией бывшего президента США Барака) Обамы", - добавил он.Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, договор снв-3, дональд трамп, нато, барак обама, сша, в мире