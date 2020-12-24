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Шоубиз
https://ria.ru/20201224/draka-1590752244.html
Избивший Прилучного бизнесмен раскрыл подробности драки
Избивший Прилучного бизнесмен раскрыл подробности драки
Владелец калининградского ночного клуба "Завод" Владимир Семенов в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о драке с Павлом Прилучным, после которой актера РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:29
2020-12-24T14:29
шоубиз
павел прилучный
москва
калининград
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владелец калининградского ночного клуба "Завод" Владимир Семенов в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о драке с Павлом Прилучным, после которой актера госпитализировали.Бизнесмен отметил, что написал явку с повинной, после того как узнал о возбуждении уголовного дела.По его словам, в ночь с 20 на 21 ноября он находился в клубе, который тогда не работал, при этом в нем находилась часть персонала. Около 5-6 часов утра Семенову позвонил знакомый, который спросил, могут ли они приехать вместе с Прилучным и еще одним мужчиной."Я ответил, что клуб не работает, но если они хотят, то пусть приезжают", — поделился бизнесмен.По словам Семенова, Прилучный выглядел нетрезвым, вел себя шумно и раскованно, но при этом в целом был дружелюбен."Павел подошел ко мне, и мы некоторое время поговорили, я предложил ему сесть за стол, выпить. Однако он что-то спросил про видеонаблюдение и попросил его выключить. Я отказался, тогда Прилучный сказал, что не хочет оставаться, достаточно картинно попрощался со всеми и вместе с двумя сопровождавшими его мужчинами вышел из клуба", — рассказал он.Однако спустя пять минут мужчины вернулись. Прилучный, как заявил Семенов, стал расспрашивать его о зале для единоборств, который находится на втором этаже заведения, и владелец клуба показал его актеру. Он подчеркнул, что между ними не было ни конфликта, ни повода для его возникновения. Они просто беседовали.После этого Прилучный предложил устроить спарринг, Семенов отказался, но актер продолжал настаивать. Тогда он предложил Прилучному надеть перчатки, на что артист предложил сделать все "как на улице"."Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз, по-моему, правой рукой, пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришелся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу", — рассказал Семенов.Он заявил, что это был единственный удар, который он нанес артисту. После него Прилучный упал, но практически сразу поднялся. При этом у него была гематома, и шла кровь из носа. Ему оказали первую помощь, Семенов также предлагал вызвать скорую помощь, но актер, по его словам, отказался."При этом он несколько раз сказал, что ко мне лично претензий в связи со случившимся не имеет. Потом он, с мужчинами, которые его сопровождали, проехал в больницу, где Прилучный отказался от оказания медицинской помощи. После он улетел в Москву", — приводит издание слова бизнесмена.В прошлом месяце Прилучного оспитализировали в Москве с черепно-лицевыми травмами, которые актер якобы получил в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер проходит лечение в многопрофильном отделении. Сам актер подтвердил, что восстанавливается после операции, и добавил, что детали произошедшего оставит для правоохранительных органов. В начале декабря Прилучного выписали из больницы, в настоящее время он продолжает сниматься в Калининграде. По сообщениям СМИ, актер подрался с владельцем калининградского клуба.
https://ria.ru/20201214/priluchnyy-1589102454.html
https://ria.ru/20201125/priluchnyy-1586184200.html
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павел прилучный, москва, калининград, происшествия

Избивший Прилучного бизнесмен раскрыл подробности драки

14:29 24.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владелец калининградского ночного клуба "Завод" Владимир Семенов в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о драке с Павлом Прилучным, после которой актера госпитализировали.
Бизнесмен отметил, что написал явку с повинной, после того как узнал о возбуждении уголовного дела.
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 16:31Шоубиз
"На себя не похож": поклонников удивило новое фото Прилучного
По его словам, в ночь с 20 на 21 ноября он находился в клубе, который тогда не работал, при этом в нем находилась часть персонала. Около 5-6 часов утра Семенову позвонил знакомый, который спросил, могут ли они приехать вместе с Прилучным и еще одним мужчиной.
"Я ответил, что клуб не работает, но если они хотят, то пусть приезжают", — поделился бизнесмен.
По словам Семенова, Прилучный выглядел нетрезвым, вел себя шумно и раскованно, но при этом в целом был дружелюбен.
"Павел подошел ко мне, и мы некоторое время поговорили, я предложил ему сесть за стол, выпить. Однако он что-то спросил про видеонаблюдение и попросил его выключить. Я отказался, тогда Прилучный сказал, что не хочет оставаться, достаточно картинно попрощался со всеми и вместе с двумя сопровождавшими его мужчинами вышел из клуба", — рассказал он.
Однако спустя пять минут мужчины вернулись. Прилучный, как заявил Семенов, стал расспрашивать его о зале для единоборств, который находится на втором этаже заведения, и владелец клуба показал его актеру. Он подчеркнул, что между ними не было ни конфликта, ни повода для его возникновения. Они просто беседовали.
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 02:20
Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера
После этого Прилучный предложил устроить спарринг, Семенов отказался, но актер продолжал настаивать. Тогда он предложил Прилучному надеть перчатки, на что артист предложил сделать все "как на улице".
"Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз, по-моему, правой рукой, пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришелся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу", — рассказал Семенов.
Он заявил, что это был единственный удар, который он нанес артисту. После него Прилучный упал, но практически сразу поднялся. При этом у него была гематома, и шла кровь из носа. Ему оказали первую помощь, Семенов также предлагал вызвать скорую помощь, но актер, по его словам, отказался.
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма Троица в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 22:03Шоубиз
Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Сами знаем, что дураки"
"При этом он несколько раз сказал, что ко мне лично претензий в связи со случившимся не имеет. Потом он, с мужчинами, которые его сопровождали, проехал в больницу, где Прилучный отказался от оказания медицинской помощи. После он улетел в Москву", — приводит издание слова бизнесмена.
В прошлом месяце Прилучного оспитализировали в Москве с черепно-лицевыми травмами, которые актер якобы получил в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер проходит лечение в многопрофильном отделении. Сам актер подтвердил, что восстанавливается после операции, и добавил, что детали произошедшего оставит для правоохранительных органов. В начале декабря Прилучного выписали из больницы, в настоящее время он продолжает сниматься в Калининграде. По сообщениям СМИ, актер подрался с владельцем калининградского клуба.
 
ШоубизПавел ПрилучныйМоскваКалининградПроисшествия
 
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