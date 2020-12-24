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Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбассе до 2021 года
Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбассе до 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:33
2020-12-24T11:41
донецкая народная республика
луганская область
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Документ вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2"."Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2021 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте документа.Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/ukraina-1590322724.html
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донецкая народная республика, луганская область, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбассе до 2021 года

11:33 24.12.2020 (обновлено: 11:41 24.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.
Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Документ вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе.
"Возвращено с подписью от президента", - говорится на сайте парламента в четверг.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2".
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"Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2021 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте документа.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская областьДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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