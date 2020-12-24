https://ria.ru/20201224/dollar-1590655832.html

Финансист сообщил, каким доллар больше никогда не будет

Финансист сообщил, каким доллар больше никогда не будет

Отметку в 65 рублей за доллар мы в обозримой перспективе не увидим, поскольку на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T01:10

2020-12-24T01:10

2020-12-24T10:40

россия

цены на нефть

китай

brent

сша

экономика

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Когда упадет курс доллара?

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отметку в 65 рублей за доллар мы в обозримой перспективе не увидим, поскольку на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и угроза новых санкций США, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Укрепление рубля до 61-63 за доллар, случившееся до коронакризиса, в начале 2021 года, было обусловлено ростом нефти до отметок 64-66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве. Стабилизация произошла также на фоне заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая.Сейчас ситуация кардинально изменилась: до проведения вакцинации в ведущих странах мира котировкам будет труднее расти, особенно на фоне мутации коронавируса. Он ожидает роста спроса на нефть в 2021 году, но предупреждает, что этого недостаточно для возвращения рубля в паре с долларом к докризисным отметкам. Конечно, шанс, что мы вновь увидим доллар по 65 рублей, не исключен, однако это произойдет довольно нескоро, заключил он.

https://ria.ru/20201223/rubl-1590485279.html

https://ria.ru/20201114/dollar-1584575758.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, китай, brent, сша, экономика