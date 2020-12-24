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Финансист сообщил, каким доллар больше никогда не будет
Финансист сообщил, каким доллар больше никогда не будет
Отметку в 65 рублей за доллар мы в обозримой перспективе не увидим, поскольку на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T01:10
2020-12-24T10:40
россия
цены на нефть
китай
brent
сша
экономика
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Когда упадет курс доллара?
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отметку в 65 рублей за доллар мы в обозримой перспективе не увидим, поскольку на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и угроза новых санкций США, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Укрепление рубля до 61-63 за доллар, случившееся до коронакризиса, в начале 2021 года, было обусловлено ростом нефти до отметок 64-66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве. Стабилизация произошла также на фоне заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая.Сейчас ситуация кардинально изменилась: до проведения вакцинации в ведущих странах мира котировкам будет труднее расти, особенно на фоне мутации коронавируса. Он ожидает роста спроса на нефть в 2021 году, но предупреждает, что этого недостаточно для возвращения рубля в паре с долларом к докризисным отметкам. Конечно, шанс, что мы вновь увидим доллар по 65 рублей, не исключен, однако это произойдет довольно нескоро, заключил он.
https://ria.ru/20201223/rubl-1590485279.html
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россия, цены на нефть, китай, brent, сша, экономика

Финансист сообщил, каким доллар больше никогда не будет

01:10 24.12.2020 (обновлено: 10:40 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллар на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллар на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отметку в 65 рублей за доллар мы в обозримой перспективе не увидим, поскольку на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и угроза новых санкций США, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Для того чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, соответствующим образом должна вырасти цена на нефть, так как котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты", — объясняет эксперт.

Укрепление рубля до 61-63 за доллар, случившееся до коронакризиса, в начале 2021 года, было обусловлено ростом нефти до отметок 64-66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве. Стабилизация произошла также на фоне заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая.
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"Государствам нужно научиться бороться с пандемией и создавать безопасные условия на рабочих местах, чтобы поскорее запустить предприятия, которым необходимо топливо", — считает Тузов.

Он ожидает роста спроса на нефть в 2021 году, но предупреждает, что этого недостаточно для возвращения рубля в паре с долларом к докризисным отметкам. Конечно, шанс, что мы вновь увидим доллар по 65 рублей, не исключен, однако это произойдет довольно нескоро, заключил он.
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РоссияЦены на нефтьКитайBrentСШАЭкономика
 
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