Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/dolina-1590761245.html
Путин рассказал о ходе реализации проекта по технологической долине МГУ
Путин рассказал о ходе реализации проекта по технологической долине МГУ
Первые объекты технологической долины МГУ можно запустить через полтора-два года, а полностью она должна быть развернута к 2025 году, сообщил президент РФ... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:06
2020-12-24T15:56
навигатор абитуриента
мгу имени м. в. ломоносова
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590755899_0:119:3018:1817_1920x0_80_0_0_c94db041aa6d482e79a4fac0b795a92d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первые объекты технологической долины МГУ можно запустить через полтора-два года, а полностью она должна быть развернута к 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин."Все условия для реализации масштабного проекта, будем считать, созданы. &lt;...&gt; Из средств города (Москвы - ред.) выделено более 10 миллиардов рублей на проектирование и строительство кластера "Ломоносов", который призван стать стартовой площадкой. Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие полтора-два года", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.Президент призвал начать строительство "не с представительских зданий, а с лабораторий и исследовательских площадок"."А к 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" должна быть развернута в полном объеме", - добавил Путин.
https://na.ria.ru/20201216/reyting-1589468724.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590755899_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_73f98d37d98b7d083eee2a038474c8d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, мгу имени м. в. ломоносова, владимир путин, москва, общество

Путин рассказал о ходе реализации проекта по технологической долине МГУ

15:06 24.12.2020 (обновлено: 15:56 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первые объекты технологической долины МГУ можно запустить через полтора-два года, а полностью она должна быть развернута к 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Все условия для реализации масштабного проекта, будем считать, созданы. <...> Из средств города (Москвы - ред.) выделено более 10 миллиардов рублей на проектирование и строительство кластера "Ломоносов", который призван стать стартовой площадкой. Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие полтора-два года", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
Президент призвал начать строительство "не с представительских зданий, а с лабораторий и исследовательских площадок".
"А к 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" должна быть развернута в полном объеме", - добавил Путин.
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 12:23
МГУ возглавил рейтинг вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии
 
Навигатор абитуриентаМГУ имени М. В. ЛомоносоваВладимир ПутинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
15:51Названа неожиданная опасность бенгальских огней
15:51МГУ займется испытанием новых антибиотиков
15:46Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова
15:44В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США
Лента новостейМолния