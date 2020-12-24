https://ria.ru/20201224/dolina-1590761245.html

Путин рассказал о ходе реализации проекта по технологической долине МГУ

Путин рассказал о ходе реализации проекта по технологической долине МГУ

Первые объекты технологической долины МГУ можно запустить через полтора-два года, а полностью она должна быть развернута к 2025 году, сообщил президент РФ... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:06

2020-12-24T15:06

2020-12-24T15:56

навигатор абитуриента

мгу имени м. в. ломоносова

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первые объекты технологической долины МГУ можно запустить через полтора-два года, а полностью она должна быть развернута к 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин."Все условия для реализации масштабного проекта, будем считать, созданы. <...> Из средств города (Москвы - ред.) выделено более 10 миллиардов рублей на проектирование и строительство кластера "Ломоносов", который призван стать стартовой площадкой. Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие полтора-два года", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.Президент призвал начать строительство "не с представительских зданий, а с лабораторий и исследовательских площадок"."А к 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" должна быть развернута в полном объеме", - добавил Путин.

https://na.ria.ru/20201216/reyting-1589468724.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, мгу имени м. в. ломоносова, владимир путин, москва, общество