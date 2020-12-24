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Кремль не планирует официальных контактов с прибывающим в Москву Додоном
Кремль не планирует официальных контактов с прибывающим в Москву Додоном
В Кремле заявили, что никаких официальных контактов с прибывающим в Москву президентом Молдавии Игорем Додоном не планируют. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:47
2020-12-24T12:47
россия
игорь додон
дмитрий песков
дмитрий козак
москва
молдавия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле заявили, что никаких официальных контактов с прибывающим в Москву президентом Молдавии Игорем Додоном не планируют.Ранее РИА Новости сообщило, что встреча Додона, который в четверг покинет пост президента Молдавии, с замглавы администрации Кремля РФ Дмитрием Козаком состоится в пятницу."Никаких официальных контактов в этом контексте не запланировано. Но, с другой стороны, он может в частном порядке прилететь, и здесь нет никаких ограничений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет каких-то планов официальных на этот счет", - добавил он.Ранее Додон заявил, что отправится с рабочим визитом в Москву вечером в четверг. По его словам, в российской столице у него запланированы встречи с руководством Госдумы, с руководством ряда партий, а также, возможно, с Козаком. Он надеется обсудить с партнерами из России возможность продления беспошлинного экспорта молдавских товаров.
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россия, игорь додон, дмитрий песков, дмитрий козак, москва, молдавия, в мире

Кремль не планирует официальных контактов с прибывающим в Москву Додоном

12:47 24.12.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Sputnik / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле заявили, что никаких официальных контактов с прибывающим в Москву президентом Молдавии Игорем Додоном не планируют.
Ранее РИА Новости сообщило, что встреча Додона, который в четверг покинет пост президента Молдавии, с замглавы администрации Кремля РФ Дмитрием Козаком состоится в пятницу.
"Никаких официальных контактов в этом контексте не запланировано. Но, с другой стороны, он может в частном порядке прилететь, и здесь нет никаких ограничений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет каких-то планов официальных на этот счет", - добавил он.
Ранее Додон заявил, что отправится с рабочим визитом в Москву вечером в четверг. По его словам, в российской столице у него запланированы встречи с руководством Госдумы, с руководством ряда партий, а также, возможно, с Козаком. Он надеется обсудить с партнерами из России возможность продления беспошлинного экспорта молдавских товаров.
Кадры присяги президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Санду вступила в должность президента Молдавии
 
РоссияИгорь ДодонДмитрий ПесковДмитрий КозакМоскваМолдавияВ мире
 
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