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Кремль не планирует официальных контактов с прибывающим в Москву Додоном
Кремль не планирует официальных контактов с прибывающим в Москву Додоном
В Кремле заявили, что никаких официальных контактов с прибывающим в Москву президентом Молдавии Игорем Додоном не планируют. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:47
2020-12-24T12:47
2020-12-24T12:47
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле заявили, что никаких официальных контактов с прибывающим в Москву президентом Молдавии Игорем Додоном не планируют.Ранее РИА Новости сообщило, что встреча Додона, который в четверг покинет пост президента Молдавии, с замглавы администрации Кремля РФ Дмитрием Козаком состоится в пятницу."Никаких официальных контактов в этом контексте не запланировано. Но, с другой стороны, он может в частном порядке прилететь, и здесь нет никаких ограничений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет каких-то планов официальных на этот счет", - добавил он.Ранее Додон заявил, что отправится с рабочим визитом в Москву вечером в четверг. По его словам, в российской столице у него запланированы встречи с руководством Госдумы, с руководством ряда партий, а также, возможно, с Козаком. Он надеется обсудить с партнерами из России возможность продления беспошлинного экспорта молдавских товаров.
https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590710213.html
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россия, игорь додон, дмитрий песков, дмитрий козак, москва, молдавия, в мире