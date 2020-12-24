https://ria.ru/20201224/dodon-1590687431.html

Источник сообщил о планируемой на пятницу встрече Додона и Козака

Источник сообщил о планируемой на пятницу встрече Додона и Козака

Встреча Игоря Додона, который в четверг покинет пост президента Молдавии, с замглавы администрации Кремля РФ Дмитрием Козаком состоится в пятницу, сообщил РИА... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:32

2020-12-24T10:32

2020-12-24T10:32

игорь додон

дмитрий козак

москва

молдавия

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Встреча Игоря Додона, который в четверг покинет пост президента Молдавии, с замглавы администрации Кремля РФ Дмитрием Козаком состоится в пятницу, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ."Встреча запланирована на пятницу", - сказал собеседник агентства.Ранее Додон заявил, что отправится с рабочим визитом в Москву вечером в четверг. По его словам, в российской столице у него запланированы встречи с руководством Госдумы, с руководством ряда партий, а также, возможно, с Козаком. Он надеется обсудить с партнерами из России возможность продления беспошлинного экспорта молдавских товаров.Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, после чего срок беспошлинного ввоза несколько раз продлевался. В конце июня РФ продлила срок беспошлинного ввоза молдавских товаров до конца 2020 года.В ходе второго тура президентских выборов в Молдавии Додон уступил кандидату от правой оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майе Санду, получив 42,25% голосов против 57,75%. Церемония вступления Санду в должность президента состоится в четверг в Кишиневе.

https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590621949.html

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игорь додон, дмитрий козак, москва, молдавия, политика