https://ria.ru/20201224/derevnya-1590576084.html

Житель башкирской глубинки заработал миллионы и вложил в деревню

Житель башкирской глубинки заработал миллионы и вложил в деревню

Башкирская деревня Шланлы в 90-е разделила участь многих других: хозяйство разваливалось, молодежь подалась в города. Местный житель Виссарион Игнатьев,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:00

2020-12-24T08:00

2020-12-24T11:33

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Башкирская деревня Шланлы в 90-е разделила участь многих других: хозяйство разваливалось, молодежь подалась в города. Местный житель Виссарион Игнатьев, наблюдая за всем этим, твердо решил: малую родину нужно спасти. Ушел в бизнес и большую часть заработанного тратил на развитие Шланлы. Со временем мецената начали поддерживать односельчане и власти. Теперь глубинка процветает. "Трудности нас не пугали"Шланлы — небольшое село в Аургазинском районе в 35 километрах от Стерлитамака. Сейчас здесь около тысячи человек. В советские годы было в три раза больше. "Моя мать всю жизнь трудилась в колхозе. Отец был начальником АТС. Радио, свет, телефонную связь нашей деревне и соседним он сделал собственными руками, — рассказывает 61-летний Виссарион Игнатьев. — Я вырос в Шланлы, но задерживаться здесь не хотел. Отслужив в армии, в 1979-м переехал на Север — в Усинск. Окончил институт, работал механиком, затем начальником автоколонны. Женился, родили двоих детей".В родной деревне Виссарион бывал часто. И с грустью замечал, что она увядает. "Был колхоз-миллионер. А потом раз — и все перевернулось. В 1995-м мы с супругой оставили стабильную работу на Севере, вернулись в Башкирию. Жена, к слову, тоже местная. Сложности нас не пугали. Жили в Стерлитамаке и ждали, пока достроится наш дом в селе Шеверли — в километре от Шланлы".Игнатьевы планировали устроиться в колхоз на хорошие должности, но не получилось. "Жена на Севере была начальником финансового отдела в крупной компании. Конечно, рассчитывала на достойное место. Однако с работой здесь никак не складывалось. Поэтому она решила вернуться в Усинск. Мне же не хотелось туда, да и здоровье не позволяло. Развелись мирно, без ссор. Дети остались со мной".Бизнес с нуляПосле развода Виссарион ушел с головой в малый бизнес — открыл сельмаги с продуктами и хозтоварами. Первую прибыль направил на благоустройство деревень. "Вложился в дорогу в Шеверли. Еще в 80-х там провели воду, газ. Разрыли все и так оставили. Колхоз помог с техникой — отремонтировали километр дороги, посыпали гравием".Затем Игнатьев взялся за остановки. "Автобус ходил очень редко и только до Шланлы. Люди из других поселений по утрам добирались сюда пешком — это несколько километров. В конце 90-х удалось договориться с местными властями: дали землю, а я организовал строительство кирпичных остановок в Шланлы, Шеверли и в Асавбашево. Рядом с каждой заодно поставили киоски".Бизнес расширялся: в 2002-м предприниматель открыл первый ТЦ в Шланлы. "Людям ведь нужны не только продукты: просили обувь, одежду, стройматериалы, автозапчасти, — объясняет Виссарион. — А для меня, помимо прибыли, важно создание комфортных условий жизни для местных". Открыли пекарню. "В планах не было, получилось случайно: колхоз взял у меня в долг и не смог вернуть деньги. Рассчитались зданием старой пекарни. Мы обновили оборудование, сделали ремонт. Готовим хлеб, булочки, пироги, — продолжает Игнатьев. — В первую очередь все самое свежее отправляем в школу и садик — в Шланлы".В 2008-м появился пельменный цех, там работают жители из трех сел. "Пельмени, манты, голубцы, котлеты — продукцию реализуем через свои магазины. Интересуюсь всегда у людей, чего еще им не хватает в деревне. И по ходу планы корректирую. Например, когда открыли несколько ТЦ, сельмаги перестали пользоваться спросом. В итоге я их закрыл, а помещения отдал начинающим предпринимателям в безвозмездное пользование. В одном сейчас парикмахерская. Все коммунальные расходы и налоги беру на себя"."Мы бы не потянули"С 2010-го по 2019-й Виссарион Игнатьев входил в совет депутатов поселения. Главным достижением он считает восстановленное водохранилище между Шланлы и Шеверли. "Его построили в восьмидесятых с нарушениями, а в 90-х водоем прорвало. На его месте образовался овраг, земля заросла бурьяном. Потом там устроили несанкционированную свалку. Мы с односельчанами все расчистили. Стали думать, как вернуть водохранилище. На восстановление нужно было около 12 миллионов. Своими силами мы бы не потянули. Удалось выбить средства из федерального бюджета".Еще один повод для гордости — асфальтированная дорога, соединяющая Шланлы с Шеверли. "Мне не пришлось вкладываться, полностью оплатили власти. Конечно, не без усилий: и сходы были, и обращения в разные инстанции. На маршрутах очень хорошие автобусы. В будни до города по два рейса (утром и вечером). В выходные — четыре"."Корни держат"В целом в Шланлы сегодня есть вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, больница. Прославившийся на всю округу предприниматель регулярно помогает чем может. "В сад — игрушки, школе — деньги. Их тратят, как правило, на какие-то хозяйственные нужды. Что касается больницы, два года назад остро встал вопрос со стоматологическим кабинетом: оборудование устарело, помещение нуждалось в ремонте. Договорились с главврачом: он организовал ремонт, с меня — аппаратура. Больница обслуживает 14 сел и деревень — очень важно, чтобы здесь все было в строю".Еще с недавних пор Виссарион по просьбе жителей взялся за восстановление церкви. Ее в Шланлы нет с советских времен: разобрали и построили на этом месте школу. "А потом и школу снесли, возвели другую — из кирпича, двухэтажную. Про церковь же никто так и не вспомнил. Но сейчас уже идут отделочные работы".Всего сделанного за эти годы, говорит Виссарион, "за раз не перечислишь". Планов много. К примеру, открыть ферму и выращивать корм для скота. "Двигаемся в этом направлении, присматриваем оборудование. Деревенские ждут не дождутся, ведь появятся новые рабочие места". Кроме того, Игнатьев мечтает о лыжной базе. "Шесть лет назад купил "Буран" для утрамбовки снега, у нас и коньковым ходом кататься можно. Каждый год устраиваем соревнования. Лыжным спортом здесь интересуются многие. Нужно место, где можно взять инвентарь напрокат, — не у всех есть собственный".У Виссариона давно новая семья и теперь аж шестеро детей, трое — школьники. "Возможность уехать у меня всегда была, но нет желания. Корни держат. А главное, я вижу результат. Сюда возвращаются те, кто когда-то подался в другие регионы на заработки. Приведу пример: между Шеверли и Шланлы долго пустовала обширная территория. Теперь там построили двадцать новых домов".Игнатьев затрудняется сказать, сколько потратил на возрождение деревень. На протяжении десяти лет предприниматель вкладывал минимум по миллиону в год. Но он подчеркивает: без поддержки односельчан вряд ли бы справился.

https://ria.ru/20200517/1571510598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магазин, республика башкортостан, стерлитамак, усинск, бизнес, семья, общество