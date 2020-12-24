https://ria.ru/20201224/cyberpunk-1590663663.html

Мошенники создают фальшивые сайты по возмещению средств за Cyberpunk 2077

Мошенники создают фальшивые сайты по возмещению средств за Cyberpunk 2077

Мошенники стали создавать фальшивые сайты по якобы возмещению средств фанатам игры Cyberpunk 2077, опрошенные РИА Новости эксперты советуют пользователям не... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T05:30

2020-12-24T05:30

2020-12-24T05:30

cyberpunk 2077

компьютерные игры

москва

group-ib

технологии

общество

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мошенники стали создавать фальшивые сайты по якобы возмещению средств фанатам игры Cyberpunk 2077, опрошенные РИА Новости эксперты советуют пользователям не терять бдительность и внимательно проверять сообщения с обещаниями выплат.Ролевой экшн Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии "Ведьмак". Релиз игры на прошлой неделе стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире. Однако позднее ряд пользователей раскритиковали игру, в частности из-за сбоев и проблем совместимости. Бренд PlayStation отозвал игру из своего магазина до решения проблем с неисправностями, а позднее CD Projekt RED сама приостановила продажу цифровой версии Cyberpunk. Разработчики игры обещали возместить средства всем, кто приобрел как цифровую версию игру, так и на физическом носителе."Однако мы призываем пользователей не терять бдительность и внимательно проверять сообщения с крайне щедрыми акциям или предложениями крупных выплат, возврата средств. Злоумышленники часто используют подобные масштабные информационные поводы в своих целях", - отметила она.Компания Group-IB пока не фиксировала случаи фишинга якобы от лица CD Projekt RED, сообщил замруководителя отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности CERT Яроcлав Каргалев. Он указал, что в случае наличия у злоумышленников базы с игровыми аккаунтами, например, в результате взлома или утечки, против пользователей могут использоваться методы социальной инженерии."Возможна таргетированная рассылка писем с обещаниями возврата денежных средств, но для осуществления возврата необходимо предоставить платежные данные, с помощью которых осуществлялась покупка. Для получателя это будет достаточно прозрачный процесс. В данный сценарий также попадает рассылка вредоносного ПО, где от лица компании будут прикладываться инфицированные документы с которыми получателю необходимо будет якобы ознакомиться для осуществления возврата денежных средств", - добавил он.

https://ria.ru/20201113/sony-1584536264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

cyberpunk 2077, компьютерные игры, москва, group-ib, технологии, общество, в мире