https://ria.ru/20201224/chubays-1590710584.html

Чубайс ответил на обвинение Ходорковского во взятке на выборах 1996 года

Чубайс ответил на обвинение Ходорковского во взятке на выборах 1996 года

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в заочном споре с экс-главой... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:16

2020-12-24T12:16

2020-12-24T12:39

юкос

кпрф

михаил ходорковский

борис ельцин

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в заочном споре с экс-главой ЮКОСа заявил об их разнице в подходах: что для него нормально, для Михаила Ходорковского неприемлемо, в частности признание ошибок.Ранее Ходорковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сказал, что перед президентскими выборами в 1996 году представители крупного российского бизнеса якобы заплатили Чубайсу несколько миллионов долларов за организацию их встречи с Борисом Ельциным. На этой встрече, по его словам, бизнесмены хотели убедить президента в недопустимости переноса выборов и запрета КПРФ.Чубайс, в свою очередь, обвинил Ходорковского во лжи. На своей странице в Facebook он призвал бывшего руководителя ЮКОСа извиниться после его слов об обстоятельствах встречи с президентом Борисом Ельциным в 1996 году.Позднее Чубайс написал, что Ходорковский выдвинул новое обвинение. "Я действую по заданию Кремля, чтобы "отвлечь внимание". Ну да, я это на днях слышал - все, кто против Кремля - действуют по заданию ЦРУ, а те, кто против тех, которые против Кремля - по заданию Кремля! Но тогда - какой ужас - и сам Михаил Ходорковский, отвечая мне, действует по заданию Кремля?!" - отметил Чубайс."Я всегда считал Михаила Ходорковского умным. Неужели ошибался? А если по сути, Михаил Борисович, все просто. То, что для вас нормально (например, за деньги организовать встречу с Президентом), для меня за пределами допустимого. То, что для вас невозможно (например, признать свою ошибку), для меня обязательно. Разные мы люди", - добавил он.

https://ria.ru/20201210/khodorkovskiy-1588615280.html

https://ria.ru/20190531/1555156122.html

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юкос, кпрф, михаил ходорковский, борис ельцин, анатолий чубайс, политика