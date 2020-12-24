Чубайс ответил на обвинение Ходорковского во взятке на выборах 1996 года
12:16 24.12.2020 (обновлено: 12:39 24.12.2020)
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в заочном споре с экс-главой ЮКОСа заявил об их разнице в подходах: что для него нормально, для Михаила Ходорковского неприемлемо, в частности признание ошибок.
Ранее Ходорковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сказал, что перед президентскими выборами в 1996 году представители крупного российского бизнеса якобы заплатили Чубайсу несколько миллионов долларов за организацию их встречи с Борисом Ельциным. На этой встрече, по его словам, бизнесмены хотели убедить президента в недопустимости переноса выборов и запрета КПРФ.
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Чубайс, в свою очередь, обвинил Ходорковского во лжи. На своей странице в Facebook он призвал бывшего руководителя ЮКОСа извиниться после его слов об обстоятельствах встречи с президентом Борисом Ельциным в 1996 году.
"Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете. …. Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное совсем наивный, вопрос. Михаил Борисович, а извиниться - слабо?" - написал он в своем Facebook, добавив, что на встрече бизнес предложил Ельцину свою поддержку, но прямо сказал о том, что вся его предвыборная кампания провалена и её надо делать заново.
Позднее Чубайс написал, что Ходорковский выдвинул новое обвинение. "Я действую по заданию Кремля, чтобы "отвлечь внимание". Ну да, я это на днях слышал - все, кто против Кремля - действуют по заданию ЦРУ, а те, кто против тех, которые против Кремля - по заданию Кремля! Но тогда - какой ужас - и сам Михаил Ходорковский, отвечая мне, действует по заданию Кремля?!" - отметил Чубайс.
"Я всегда считал Михаила Ходорковского умным. Неужели ошибался? А если по сути, Михаил Борисович, все просто. То, что для вас нормально (например, за деньги организовать встречу с Президентом), для меня за пределами допустимого. То, что для вас невозможно (например, признать свою ошибку), для меня обязательно. Разные мы люди", - добавил он.
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