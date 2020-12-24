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https://ria.ru/20201224/breygel-1590683932.html
Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха" открылась в Новом Иерусалиме
Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха" открылась в Новом Иерусалиме
Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" открылась в подмосковном музее "Новый... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:09
2020-12-24T10:09
культура
новости культуры
питер брейгель (младший)
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питер брейгель (старший)
новый иерусалим (музей)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим", сообщила пресс-служба проекта."Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" представит произведения XVI-XVII веков. Работы Брейгелей на выставке дополнит ряд произведений их современников – широко известных фламандских и голландских авторов", - говорится в сообщении пресс-службы.На выставке представят 70 работ династии Брейгелей, большая часть которых будет показана в России впервые. Произведения выполнены в технике масляной живописи на дереве, а также на меди и холсте. Основная часть экспозиции посвящена Питеру Брейгелю Младшему, Яну Брейгелю Старшему, а также Яну Брейгелю Младшему."Произведений основателя династии, самого Питера Брейгеля Старшего, с именем которого связывают расцвет национальной нидерландской живописи, в России нет, и на рынке их можно встретить крайне редко. Однако гений великого мастера дал импульс для длительного, не в одном поколении, развития особой брейгелевской традиции, картины которой и войдут в экспозицию", - пояснили в пресс-службе.Помимо "брейгелевского" раздела, на выставке также представлены анималистические сцены Яна ван Касселя Старшего, выполненные по мотивам басен Эзопа, а также работы известных мастеров исторического и батального жанров, Франсиса II Франкена и Себастьяна Вранкса. Особое место на выставке отведено произведениям фламандских и голландских натюрмортистов Исаку Соро, Амброзиусу Босхарту Младшему и Балтасару ван дер Асту."Несомненно, немалый интерес как для специалистов, так и для широкого круга любителей представляет возможность увидеть в сопоставлении все нюансы как общности композиционной типологии, так и тончайшие отличия индивидуального живописного почерка их авторов", - отметили в пресс-службе.Как добавил куратор выставки, доктор искусствоведения Вадим Садков, эти произведения, которые в обычное время украшают домашние интерьеры коллекционеров Валерии и Константина Мауергауз, в пространстве музея обретают строгий, "логически выверенный музейный облик".Гендиректор музея "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов в свою очередь рассказал, что творчество старых мастеров никогда еще не представлялось в музее столь обширно. Выставка продлится до 11 апреля 2021 года, этот масштабный проект завершает мероприятия в честь 100-летия музея.РИА Новости выступают информационным партнером выставки "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз".
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РИА Новости
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5
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96
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новости культуры, питер брейгель (младший), выставки, музеи, питер брейгель (старший), новый иерусалим (музей)

Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха" открылась в Новом Иерусалиме

10:09 24.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" в музее "Новый Иерусалим".
Посетительница на выставке Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз в музее Новый Иерусалим. - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим", сообщила пресс-служба проекта.
"Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" представит произведения XVI-XVII веков. Работы Брейгелей на выставке дополнит ряд произведений их современников – широко известных фламандских и голландских авторов", - говорится в сообщении пресс-службы.
На выставке представят 70 работ династии Брейгелей, большая часть которых будет показана в России впервые. Произведения выполнены в технике масляной живописи на дереве, а также на меди и холсте. Основная часть экспозиции посвящена Питеру Брейгелю Младшему, Яну Брейгелю Старшему, а также Яну Брейгелю Младшему.
"Произведений основателя династии, самого Питера Брейгеля Старшего, с именем которого связывают расцвет национальной нидерландской живописи, в России нет, и на рынке их можно встретить крайне редко. Однако гений великого мастера дал импульс для длительного, не в одном поколении, развития особой брейгелевской традиции, картины которой и войдут в экспозицию", - пояснили в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой проекта выставки "Младшие Брейгели и их эпоха"Ян Брейгель Младший при участии мастерской. Корзина с цветами и букет в вазе
Ян Брейгель Младший при участии мастерской. Корзина с цветами и букет в вазе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Предоставлено пресс-службой проекта выставки "Младшие Брейгели и их эпоха"
Ян Брейгель Младший при участии мастерской. Корзина с цветами и букет в вазе
Помимо "брейгелевского" раздела, на выставке также представлены анималистические сцены Яна ван Касселя Старшего, выполненные по мотивам басен Эзопа, а также работы известных мастеров исторического и батального жанров, Франсиса II Франкена и Себастьяна Вранкса. Особое место на выставке отведено произведениям фламандских и голландских натюрмортистов Исаку Соро, Амброзиусу Босхарту Младшему и Балтасару ван дер Асту.
"Несомненно, немалый интерес как для специалистов, так и для широкого круга любителей представляет возможность увидеть в сопоставлении все нюансы как общности композиционной типологии, так и тончайшие отличия индивидуального живописного почерка их авторов", - отметили в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой проекта выставки "Младшие Брейгели и их эпоха"Питер Брейгель Младший. Бобовый король (Король пьёт!). 1620
Питер Брейгель Младший. Бобовый король (Король пьёт!). 1620 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Предоставлено пресс-службой проекта выставки "Младшие Брейгели и их эпоха"
Питер Брейгель Младший. Бобовый король (Король пьёт!). 1620
Как добавил куратор выставки, доктор искусствоведения Вадим Садков, эти произведения, которые в обычное время украшают домашние интерьеры коллекционеров Валерии и Константина Мауергауз, в пространстве музея обретают строгий, "логически выверенный музейный облик".
"Тематическая выставка, составленная из первоклассных картин, хранящихся в труднодоступном для широкого зрителя частном собрании, превосходно характеризует весь спектр и индивидуальные особенности внутреннего развития и последующей трансформации брейгелевской традиции в живописи Фландрии и Голландии на протяжении XVII века", - подчеркнул Садков, которого процитировали в пресс-службе.
Гендиректор музея "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов в свою очередь рассказал, что творчество старых мастеров никогда еще не представлялось в музее столь обширно.
"Мы давно подходили к этой теме и рады, что удалось раскрыть ее настолько полно. Это не первый опыт, когда музей "Новый Иерусалим" делает большой выставочный проект с работами из частных коллекций. Такое сотрудничество всегда дарит встречи с недоступными произведениями, которые нельзя в любое время увидеть в музее. В этом их особенная ценность", - заключил Кузнецов.
Выставка продлится до 11 апреля 2021 года, этот масштабный проект завершает мероприятия в честь 100-летия музея.
РИА Новости выступают информационным партнером выставки "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз".
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КультураНовости культурыПитер Брейгель (младший)ВыставкиМузеиПитер Брейгель (старший)Новый Иерусалим (музей)
 
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