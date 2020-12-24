https://ria.ru/20201224/breygel-1590683932.html

Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха" открылась в Новом Иерусалиме

Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха" открылась в Новом Иерусалиме

Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" открылась в подмосковном музее "Новый... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:09

2020-12-24T10:09

2020-12-24T10:09

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питер брейгель (старший)

новый иерусалим (музей)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим", сообщила пресс-служба проекта."Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" представит произведения XVI-XVII веков. Работы Брейгелей на выставке дополнит ряд произведений их современников – широко известных фламандских и голландских авторов", - говорится в сообщении пресс-службы.На выставке представят 70 работ династии Брейгелей, большая часть которых будет показана в России впервые. Произведения выполнены в технике масляной живописи на дереве, а также на меди и холсте. Основная часть экспозиции посвящена Питеру Брейгелю Младшему, Яну Брейгелю Старшему, а также Яну Брейгелю Младшему."Произведений основателя династии, самого Питера Брейгеля Старшего, с именем которого связывают расцвет национальной нидерландской живописи, в России нет, и на рынке их можно встретить крайне редко. Однако гений великого мастера дал импульс для длительного, не в одном поколении, развития особой брейгелевской традиции, картины которой и войдут в экспозицию", - пояснили в пресс-службе.Помимо "брейгелевского" раздела, на выставке также представлены анималистические сцены Яна ван Касселя Старшего, выполненные по мотивам басен Эзопа, а также работы известных мастеров исторического и батального жанров, Франсиса II Франкена и Себастьяна Вранкса. Особое место на выставке отведено произведениям фламандских и голландских натюрмортистов Исаку Соро, Амброзиусу Босхарту Младшему и Балтасару ван дер Асту."Несомненно, немалый интерес как для специалистов, так и для широкого круга любителей представляет возможность увидеть в сопоставлении все нюансы как общности композиционной типологии, так и тончайшие отличия индивидуального живописного почерка их авторов", - отметили в пресс-службе.Как добавил куратор выставки, доктор искусствоведения Вадим Садков, эти произведения, которые в обычное время украшают домашние интерьеры коллекционеров Валерии и Константина Мауергауз, в пространстве музея обретают строгий, "логически выверенный музейный облик".Гендиректор музея "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов в свою очередь рассказал, что творчество старых мастеров никогда еще не представлялось в музее столь обширно. Выставка продлится до 11 апреля 2021 года, этот масштабный проект завершает мероприятия в честь 100-летия музея.РИА Новости выступают информационным партнером выставки "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз".

https://ria.ru/20201223/falk-1590590508.html

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