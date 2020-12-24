https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590746083.html

Глава Генштаба назвал факторы, повышающие риск ядерного удара

Глава Генштаба назвал факторы, повышающие риск ядерного удара

Распространение военного противоборства на киберпространство и космос повышает риски вмешательства в системы управления и применения ядерного оружия, заявил... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:05

2020-12-24T14:05

2020-12-24T14:05

россия

генштаб вс россии

договор снв-3

валерий герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

безопасность

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Распространение военного противоборства на киберпространство и космос повышает риски вмешательства в системы управления и применения ядерного оружия, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе."Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия", - сказал Герасимов.Он подчеркнул, что в этих условиях ключевым элементом обеспечения военной безопасности РФ остается ядерное сдерживание.Начальник Генштаба напомнил, что официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания изложены в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", которая является "сугубо оборонительной и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для сдерживания уровне"."Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны. Заявления о якобы принятой Вооруженными силами концепции "эскалации для деэскалации" являются домыслами. Ничего подобного в российских документах нет", - подчеркнул генерал.По его словам, в России при определении подходов к ядерному сдерживанию особое внимание уделялось выполнению международных обязательств в сфере контроля над вооружениями."Сегодня элементы контроля содержатся только в Договоре о СНВ, который истекает 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую", - отметил начальник Генштаба.

https://ria.ru/20201224/kosmos-1590607414.html

https://ria.ru/20201223/pentagon-1590370151.html

https://ria.ru/20201217/rakety-1589541127.html

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россия, генштаб вс россии, договор снв-3, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность