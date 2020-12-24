https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html

Госдума приняла закон о биологической безопасности

Госдума приняла закон о биологической безопасности

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о биобезопасности с учетом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:32

2020-12-24T11:32

2020-12-24T11:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

леонид огуль

здоровье

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о биобезопасности с учетом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную инфекцию.Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2019 года и принят в первом чтении в январе 2020 года. Он посвящен биологической безопасности страны и определяет деятельность по ее обеспечению.Закон восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования.Закон регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды. Документ определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.Кроме того, в законе определены полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права и обязанности граждан и организаций в области биологической безопасности.Как ранее пояснял РИА Новости зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль, речь идет не только о защите населения от микробов и вирусов, но и от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих человека нечувствительным к антибиотикам. Также, по его словам, речь идет и о защите населения РФ от угроз террористического характера. На территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность.В течение года проект закона дорабатывался и в него были внесены ряд поправок. В окончательной редакции закона определяется, что обеспечение биологической безопасности будет подразумевать анализ биологических рисков, определение основных направлений госполитики по биобезопасности, разработка мер по выявлению и предупреждению рисков, применение специальных экономических мер и обеспечение защищенности спецобъектов, а также разработка и внедрение новых технологий и методов ведения деятельности с использованием патогенов. Также прописывается координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти при обеспечении биобезопаности. Помимо этого, действие закона распространяется на инфекционные болезни животных и сферы агропромышленного комплекса и ветеринарии.Также устанавливается, что среди мер по борьбе с инфекционными заболеваниями будет являться изучение патогенов, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/odkb-1587203901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, леонид огуль, здоровье, госдума рф, общество