https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html
Госдума приняла закон о биологической безопасности
Госдума приняла закон о биологической безопасности
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о биобезопасности с учетом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:32
2020-12-24T11:32
2020-12-24T11:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
леонид огуль
здоровье
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о биобезопасности с учетом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную инфекцию.Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2019 года и принят в первом чтении в январе 2020 года. Он посвящен биологической безопасности страны и определяет деятельность по ее обеспечению.Закон восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования.Закон регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды. Документ определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.Кроме того, в законе определены полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права и обязанности граждан и организаций в области биологической безопасности.Как ранее пояснял РИА Новости зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль, речь идет не только о защите населения от микробов и вирусов, но и от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих человека нечувствительным к антибиотикам. Также, по его словам, речь идет и о защите населения РФ от угроз террористического характера. На территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность.В течение года проект закона дорабатывался и в него были внесены ряд поправок. В окончательной редакции закона определяется, что обеспечение биологической безопасности будет подразумевать анализ биологических рисков, определение основных направлений госполитики по биобезопасности, разработка мер по выявлению и предупреждению рисков, применение специальных экономических мер и обеспечение защищенности спецобъектов, а также разработка и внедрение новых технологий и методов ведения деятельности с использованием патогенов. Также прописывается координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти при обеспечении биобезопаности. Помимо этого, действие закона распространяется на инфекционные болезни животных и сферы агропромышленного комплекса и ветеринарии.Также устанавливается, что среди мер по борьбе с инфекционными заболеваниями будет являться изучение патогенов, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, леонид огуль, здоровье, госдума рф, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в четверг приняла закон о биобезопасности с учетом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную инфекцию.
Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2019 года и принят в первом чтении в январе 2020 года. Он посвящен биологической безопасности страны и определяет деятельность по ее обеспечению.
Закон восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования.
Закон регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды. Документ определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.
Кроме того, в законе определены полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права и обязанности граждан и организаций в области биологической безопасности.
Как ранее пояснял РИА Новости зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль
, речь идет не только о защите населения от микробов и вирусов, но и от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих человека нечувствительным к антибиотикам. Также, по его словам, речь идет и о защите населения РФ от угроз террористического характера. На территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность.
В течение года проект закона дорабатывался и в него были внесены ряд поправок. В окончательной редакции закона определяется, что обеспечение биологической безопасности будет подразумевать анализ биологических рисков, определение основных направлений госполитики по биобезопасности, разработка мер по выявлению и предупреждению рисков, применение специальных экономических мер и обеспечение защищенности спецобъектов, а также разработка и внедрение новых технологий и методов ведения деятельности с использованием патогенов. Также прописывается координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти при обеспечении биобезопаности. Помимо этого, действие закона распространяется на инфекционные болезни животных и сферы агропромышленного комплекса и ветеринарии.
Также устанавливается, что среди мер по борьбе с инфекционными заболеваниями будет являться изучение патогенов, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней.
"В частности, COVID-19 является биологическим агентом, который изменил свои свойства и место обитания. Он будет подпадать под действие этого законопроекта. Но такие случаи не редкость. Я бы еще обратил внимание на такой пункт, как распространение инфекций, связанное с оказанием медпомощи и проведением ветеринарной деятельности. Известно, что из-за употребления антибиотиков в сельском хозяйстве увеличивается резистентность штаммов. И этот пункт здесь как раз отражен", - пояснил РИА Новости член комитета по охране здоровья Борис Менделевич.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.