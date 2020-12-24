Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/besnovanie-1590775969.html
Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
Священникам нужно знать основы психологии и психиатрии, чтобы отличать человека, страдающего психическим расстройством, от бесноватого, следует из выступления... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:04
2020-12-24T16:04
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149051/03/1490510341_0:0:1681:946_1920x0_80_0_0_766a5d8b2a6412c0c305561b390dfccc.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Священникам нужно знать основы психологии и психиатрии, чтобы отличать человека, страдающего психическим расстройством, от бесноватого, следует из выступления патриарха Московского и всея Руси Кирилла на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ."Какие-то общие знания психологии и даже психиатрии не мешали бы священнику. &lt;...&gt; Представлять, кто перед тобой стоит – благочестивый человек, растроганный возможностью принести покаяние, или человек с расстроенной нервной системой, неврастеник или психически больной человек – крайне важно", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, в Церкви иногда "психические аномалии отождествляются с беснованием". "Да, действительно, много общего, но есть явные отличия", - подчеркнул патриарх.Глава Русской церкви рассказал о случае, когда "один известный священник" совершал молитву над бесноватым, и это богослужение посетил профессиональный психиатр. Позже в беседе с патриархом психиатр сообщил, что на богослужении "не было наших пациентов". "Речь шла о том, что было вне знаний этого психиатра. Люди себя вели так, что это не укладывалось в картину психического заболевания", - пояснил патриарх Кирилл.При этом он отметил, что "не все из психологии может быть приемлемо для пастырской практики", поэтому "важно не очень углубляться в эту науку, чтобы научный подход не вытеснял бы пастырского"."И в том, и в другом случае (если перед вами раскаивающийся грешник или неврастеник – ред.) потребуется ваше участие. Нельзя сказать: ты неврастеник – уходи. Но к человеку с расстроенной нервной системой должен быть другой пастырский подход. Ему не нужно очень уж ставить на вид совершаемые грехи, требовать от него изменение своей жизни", - заключил патриарх Кирилл.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/ekzortsizm-1587877739.html
https://ria.ru/20170324/1490742444.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149051/03/1490510341_0:0:1681:1260_1920x0_80_0_0_89bbeffbb37f742970155e12ffdd63b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования

16:04 24.12.2020
 
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Троице-Сергиевой лаврыАрхимандрит Герман (Чесноков)
Архимандрит Герман (Чесноков) - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Троице-Сергиевой лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Священникам нужно знать основы психологии и психиатрии, чтобы отличать человека, страдающего психическим расстройством, от бесноватого, следует из выступления патриарха Московского и всея Руси Кирилла на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ.
"Какие-то общие знания психологии и даже психиатрии не мешали бы священнику. <...> Представлять, кто перед тобой стоит – благочестивый человек, растроганный возможностью принести покаяние, или человек с расстроенной нервной системой, неврастеник или психически больной человек – крайне важно", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, в Церкви иногда "психические аномалии отождествляются с беснованием". "Да, действительно, много общего, но есть явные отличия", - подчеркнул патриарх.
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 10:44
Хватит бесноваться. В РПЦ попросили верующих не прибегать к экзорцизму
Глава Русской церкви рассказал о случае, когда "один известный священник" совершал молитву над бесноватым, и это богослужение посетил профессиональный психиатр. Позже в беседе с патриархом психиатр сообщил, что на богослужении "не было наших пациентов". "Речь шла о том, что было вне знаний этого психиатра. Люди себя вели так, что это не укладывалось в картину психического заболевания", - пояснил патриарх Кирилл.
При этом он отметил, что "не все из психологии может быть приемлемо для пастырской практики", поэтому "важно не очень углубляться в эту науку, чтобы научный подход не вытеснял бы пастырского".
"И в том, и в другом случае (если перед вами раскаивающийся грешник или неврастеник – ред.) потребуется ваше участие. Нельзя сказать: ты неврастеник – уходи. Но к человеку с расстроенной нервной системой должен быть другой пастырский подход. Ему не нужно очень уж ставить на вид совершаемые грехи, требовать от него изменение своей жизни", - заключил патриарх Кирилл.
Картина Дуччо ди Буонинсенья Искушение Христа - РИА Новости, 1920, 24.03.2017
24 марта 2017, 13:40Религия и мировоззрение
Экзорцизм: чудо по расписанию
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
15:51Названа неожиданная опасность бенгальских огней
15:51МГУ займется испытанием новых антибиотиков
15:46Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова
15:44В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США
15:44МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году
15:43СМИ: США провалили испытания гиперзвукового оружия из-за "глупых ошибок"
15:39Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма
Лента новостейМолния