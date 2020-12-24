https://ria.ru/20201224/besnovanie-1590775969.html

Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования

Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования

Священникам нужно знать основы психологии и психиатрии, чтобы отличать человека, страдающего психическим расстройством, от бесноватого, следует из выступления... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:04

2020-12-24T16:04

2020-12-24T16:04

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Священникам нужно знать основы психологии и психиатрии, чтобы отличать человека, страдающего психическим расстройством, от бесноватого, следует из выступления патриарха Московского и всея Руси Кирилла на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ."Какие-то общие знания психологии и даже психиатрии не мешали бы священнику. <...> Представлять, кто перед тобой стоит – благочестивый человек, растроганный возможностью принести покаяние, или человек с расстроенной нервной системой, неврастеник или психически больной человек – крайне важно", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, в Церкви иногда "психические аномалии отождествляются с беснованием". "Да, действительно, много общего, но есть явные отличия", - подчеркнул патриарх.Глава Русской церкви рассказал о случае, когда "один известный священник" совершал молитву над бесноватым, и это богослужение посетил профессиональный психиатр. Позже в беседе с патриархом психиатр сообщил, что на богослужении "не было наших пациентов". "Речь шла о том, что было вне знаний этого психиатра. Люди себя вели так, что это не укладывалось в картину психического заболевания", - пояснил патриарх Кирилл.При этом он отметил, что "не все из психологии может быть приемлемо для пастырской практики", поэтому "важно не очень углубляться в эту науку, чтобы научный подход не вытеснял бы пастырского"."И в том, и в другом случае (если перед вами раскаивающийся грешник или неврастеник – ред.) потребуется ваше участие. Нельзя сказать: ты неврастеник – уходи. Но к человеку с расстроенной нервной системой должен быть другой пастырский подход. Ему не нужно очень уж ставить на вид совершаемые грехи, требовать от него изменение своей жизни", - заключил патриарх Кирилл.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/ekzortsizm-1587877739.html

https://ria.ru/20170324/1490742444.html

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь