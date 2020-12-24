https://ria.ru/20201224/belorussiya-1590723987.html

В Кремле оценили безопасность пребывания россиян в Белоруссии

В Кремле оценили безопасность пребывания россиян в Белоруссии

В Кремле не располагают информацией о какой-либо опасности для россиян в Белоруссии, за соблюдением их прав в случае задержания внимательно следит российское... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:55

2020-12-24T12:55

2020-12-24T12:55

россия

дмитрий песков

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о какой-либо опасности для россиян в Белоруссии, за соблюдением их прав в случае задержания внимательно следит российское посольство и в целом власти республики относятся к ним с особым вниманием, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На просьбу уточнить, не смущают ли Кремль в этом смысле задержания российских граждан, он отметил, что если российские граждане на территории Белоруссии делают что-то противоправное, то их могут задерживать, для властей РФ главное, чтобы соблюдались все права российских граждан."За этим внимательно следит наше посольство в Белоруссии. Да и в целом белорусские власти все-таки с особым вниманием относятся к российским гражданам, даже в таких ситуациях", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире