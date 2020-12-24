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В Кремле оценили безопасность пребывания россиян в Белоруссии
В Кремле оценили безопасность пребывания россиян в Белоруссии
В Кремле не располагают информацией о какой-либо опасности для россиян в Белоруссии, за соблюдением их прав в случае задержания внимательно следит российское... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:55
2020-12-24T12:55
россия
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о какой-либо опасности для россиян в Белоруссии, за соблюдением их прав в случае задержания внимательно следит российское посольство и в целом власти республики относятся к ним с особым вниманием, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На просьбу уточнить, не смущают ли Кремль в этом смысле задержания российских граждан, он отметил, что если российские граждане на территории Белоруссии делают что-то противоправное, то их могут задерживать, для властей РФ главное, чтобы соблюдались все права российских граждан."За этим внимательно следит наше посольство в Белоруссии. Да и в целом белорусские власти все-таки с особым вниманием относятся к российским гражданам, даже в таких ситуациях", - добавил представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле оценили безопасность пребывания россиян в Белоруссии

12:55 24.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о какой-либо опасности для россиян в Белоруссии, за соблюдением их прав в случае задержания внимательно следит российское посольство и в целом власти республики относятся к ним с особым вниманием, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Белорусские власти обеспечивают правопорядок у себя в стране. Мы не располагаем информацией о наличии какой-то опасности для российских граждан в Белоруссии, с которой у нас союзное государство", - заявил Песков, говоря о том, насколько безопасным в Кремле считают пребывание граждан РФ в Белоруссии, где продолжаются массовые задержания.

На просьбу уточнить, не смущают ли Кремль в этом смысле задержания российских граждан, он отметил, что если российские граждане на территории Белоруссии делают что-то противоправное, то их могут задерживать, для властей РФ главное, чтобы соблюдались все права российских граждан.
"За этим внимательно следит наше посольство в Белоруссии. Да и в целом белорусские власти все-таки с особым вниманием относятся к российским гражданам, даже в таких ситуациях", - добавил представитель Кремля.
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